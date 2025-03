W tym roku stoczymy bitwę z Krzyżakami 12 lipca

Szymon Drej poinformował, że tegorocznej bitwie, podobnie jak w latach poprzednich, będzie towarzyszyło wiele imprez popularyzujących historię i kulturę średniowiecza. Zaplanowano m.in. pokazy walk rycerskich, turnieje łucznicze, czy warsztaty muzyki dawnej. Dni Grunwaldu rozpoczną się 9 lipca.

"Sama rekonstrukcja odbędzie się w sobotę 12 lipca, jak zwykle będzie widowiskowa, barwna i zgoda z tym, co Jan Długosz opisał w +Kronice+" - zapowiedział Drej. Odbywające się od 1998 roku inscenizacje bitwy pod Grunwaldem zawsze kończą się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich, nawet, jak na polu walki wcielającym się w rolę Krzyżaków rekonstruktorom idzie wyraźnie lepiej, niż zwycięzcom.

W tym roku odwiedzający Grunwald będą mogli w miejscowym muzeum zobaczyć kopię obrazu Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem". Obraz miał być w muzeum pokazywany do kwietnia, ale zdecydowano o wydłużeniu ekspozycji o dwa lata.

"Ten obraz jest naturalnym dopełnieniem naszej ekspozycji muzealnej" - dodał Drej.

Autorem kopii obrazu Matejki jest Ireneusz Rolewski ze Skierniewic. Pracował nad płótnem 6 lat za zgodą Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie wystawiany jest oryginalny obraz Jana Matejki. Kopia jest nieco większa od oryginału.

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem jest największą tego typu bezpłatną imprezą plenerową w kraju. Co roku ogląda ją ok. 30 tys. widzów, na pole walki wyrusza blisko 2 tys. rekonstruktorów.

Miłośnicy średniowiecza, członkowie bractw rycerskich z Polski i Europy już kilka dni przed bitwą rozbijają obozy, w których starają się żyć jak średniowieczni rycerze.

Bitwa pod Grunwaldem rozegrała się 15 lipca 1410 roku na terenie państwa Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Doszło do niej m.in. z powodu trwających od wielu lat sporów terytorialnych pomiędzy Polską i Litwą, a Krzyżakami. Spory te dotyczyły m.in. Żmudzi. Wojskami polskimi dowodził król Władysław Jagiełło, a litewskimi - książę Witold. Wojskami zakonnymi i rycerzami, którzy wspomagali zakon dowodził Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen, który w tej bitwie poległ wraz z większością wyższych rangą zakonników.

Współcześni historycy są zgodni, że mimo wielkiego sukcesu militarnego osiągniętego w tej bitwie Polska nie umiała go w pełni wykorzystać politycznie. Mimo to bitwa ta na wiele pokoleń stała się symbolem polskiej siły, odwagi i męstwa. Rocznica Bitwy pod Grunwaldem przez pewien czas była obchodzona jako święto narodowe, a w okresie zaborów sięgali do niej malarze z Matejką na czele, i pisarze, wśród których palmę pierwszeństwa w tym temacie dzierży Henryk Sienkiewicz i jego "Krzyżacy". (PAP)

jwo/ aszw/