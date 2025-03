Lego nie do zatrzymania – miliardowe zyski i nowa globalna strategia!

Grupa Lego odnotowała w 2024 roku 74,3 mld DKK przychodów, co oznacza wzrost o 13 proc. rdr, 13,8 mld DKK zysku netto, co stanowi wzrost o 5 proc. rdr, a zysk operacyjny spółki wyniósł 18,7 mld DK, czyli o 10 proc. więcej rdr - podał producent klocków w komunikacie prasowym.

Jak poinformowano w komunikacie, dwucyfrowy wzrost przychodów był spowodowany niesłabnącym popytem na zróżnicowaną ofertę zestawów, doskonałymi wynikami na poszczególnych rynkach oraz odpornym na wahania łańcuchem dostaw.

Dodano, że w celu zapewnienia dalszego wzrostu zarówno teraz, jak i w przyszłości, firma zdecydowała się zwiększyć wydatki na inwestycje strategiczne. Ponadto sprzedaż konsumencka grupy wzrosła o 12 proc., znacznie wyprzedzając rynek zabawek, który odnotował jednoprocentowy spadek.

"Rok 2024 był wyjątkowy dla Grupy Lego i jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych dobrych wyników. Udało nam się osiągnąć rekordowe rezultaty finansowe, mimo że jednocześnie zwiększyliśmy wydatki na realizację celów strategicznych, w tym znacząco podnieśliśmy poziom zakupów surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes grupy Lego Niels B. Christiansen.

Producent klocków poinformował, że przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 24 proc. do 19,2 mld DKK z 15,4 mld DKK w 2023 roku. Firma zainwestowała 9 mld DKK, głównie w budowę nowych fabryk oraz rozbudowę obiektów i biur, co stanowi wzrost w porównaniu z 8,5 mld DKK w 2023 roku. Przełożyło się to na wolne przepływy pieniężne w wysokości 10,2 mld DKK w porównaniu do 6,9 mld DKK w 2023 r.

"Gama produktów dostępnych w sprzedaży w 2024 roku była największą w historii grupy Lego i obejmowała 840 produkty przeznaczone dla konsumentów w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach" - napisano.

Wśród najlepiej sprzedających się serii znalazły się zarówno marki własne, jak i te związane z innymi brandami, w tym LEGO City, LEGO Star Wars, LEGO Technic, LEGO Icons i LEGO Harry Potter. Firma rozszerzyła również kolekcję zestawów LEGO Botanical.

Jak podano, gra video LEGO Fortnite zyskała nową formułę wraz z premierą pierwszych fizycznych zestawów inspirowanych rozgrywką oraz udostępnieniem nowych atrakcji w świecie wirtualnej zabawy, takich jak LEGO Islands i Brick Life. Od czasu premiery pod koniec 2023 roku gra LEGO Fortnite zgromadziła ponad 87 milionów graczy.

Firma ogłosiła również nowe wieloletnie partnerstwa z Nike i Formułą 1. Pierwsze zestawy z tych serii pojawią się na rynku w 2025 roku.

Jak podano w komunikacie, w 2024 roku grupa zwiększyła swoje moce produkcyjne w istniejących fabrykach w Meksyku, na Węgrzech i w Chinach oraz poczyniła postępy w budowie nowych fabryk w Wietnamie i Stanach Zjednoczonych. Testy systemów i sprzętu w Wietnamie zostały pomyślnie przeprowadzone w IV kwartale, a fabryka zostanie uruchomiona w 2025 roku. Z kolei fabryka w Wirginii w Stanach Zjednoczonych planowo zostanie otwarta w 2027 roku.

Ponadto zakończono budowę dwóch nowych Regionalnych Centrów Dystrybucji: jedno w Belgii, które zostało otwarte w czerwcu, a drugie w Wietnamie, które zostanie otwarte na początku 2025 roku.

Firma kontynuowała również inwestycję w cyfryzację biznesu, która obejmowała ulepszenie modeli prognozowania popytu przy użyciu uczenia maszynowego i modernizację łączności internetowej w sklepach w celu poprawy jakości obsługi klientów. Firma rozpoczęła szereg wieloletnich projektów transformacyjnych, które mają na celu modernizację podstawowych systemów technologicznych w całej organizacji.

red./PAP