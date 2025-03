Ukraińcy i Amerykanie przy jednym stole

Ukraina traktuje rozmowy z USA w Arabii Saudyjskiej jako okazję do promowania pokoju; atmosfera spotkania jest konstruktywna – poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który uczestniczy we wtorkowych negocjacjach w Dżuddzie.

"Postrzegamy to spotkanie jako wspaniałą okazję do promowania pokoju i rozwijania strategicznego partnerstwa Ukraina-USA. Konstruktywna atmosfera pokazuje, że możemy wykorzystać tę okazję. Ukraina pragnie pokoju jak nikt inny" – napisał minister na platformie X (https://tinyurl.com/4p6uyax2).

Rozmowy w Arabii Saudyjskiej są pierwszym spotkaniem delegacji dwóch państw od czasu kłótni prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, 28 lutego w Waszyngtonie.

Nie doszło wówczas do podpisania porozumienia o dostępie amerykańskich firm do ukraińskich surowców mineralnych, a Zełenski został wyproszony z Białego Domu i udał się do swojego kraju.

Departamentu Stanu USA przekazał, że "prezydent Donald Trump jest zdeterminowany, by jak najszybciej zakończyć wojnę". Resort dyplomacji podkreślił też, że "wszystkie (zainteresowane) strony muszą podjąć działania na rzecz zapewnienia trwałego pokoju" między Rosją a Ukrainą.



