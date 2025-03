Wyniki audytu w sprawie USAID. Stracą lewackie organizacje

Tym samym rozmontowano działającą od 60 lat agencję - oceniła agencja Reutera.

Rubio nie podał szczegółów dotyczących tego, które programy przetrwały przegląd, ani też jak Departament Stanu miałby je prowadzić.

We wpisie Rubio podziękował DOGE (Departamentu Wydajności Państwa) oraz "naszemu ciężko pracującemu zespołowi, który włożył wiele wysiłku, aby zrealizować spóźnioną i historyczną reformę" pomocy zagranicznej.

Natychmiast po swoim zaprzysiężeniu w styczniu br. prezydent Donald Trump wydał zarządzenie nakazujące zamrożenie finansowania pomocy zagranicznej i przegląd wszystkich programów USAID. Programy te "przeznaczały dziesiątki miliardów dolarów na cele, który nie służyły podstawowym interesom narodowym Stanów Zjednoczonych (a w niektórych przypadkach nawet im szkodziły)" - napisał Rubio na X, dodając, że ok. 5,2 spośród 6,2 tys. programów USAID zostało wyeliminowanych.

Z USAID zwolniono tysiące pracowników na całym świecie, wstrzymano płatności i rozwiązano kontrakty pomocowe. Pracy zaprzestali kontrahenci działający w obszarach kontroli chorób zakaźnych, zapobiegania głodowi, szkoleń.

Po informacji o zamrożeniu funduszów USAID pracownicy nowej administracji upublicznili szereg zarzutów wobec agencji. Sam Trump twierdził m.in., że agencja przekazała terrorystycznej organizacji palestyńskiej Hamas prezerwatywy za 50 mln dolarów. Kiedy jednak media zaczęły sprawdzać tę informację, okazało się, że co prawda USAID przekazywała fundusze do Gazy - tyle że "Gaza" to również prowincja Mozambiku, w którym to kraju agencja finansowała złożony program mający na celu ograniczenie zakażeń HIV i gruźlicą. Sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt zarzucała agencji że wydała 32 tys. dolarów "na komiks transseksualny w Peru". Komiks nie dotyczył transsekaualizmu - był informatorem dotyczącym studiów zagranicznych, którego bohaterem był homoseksualny uczeń. Skądinąd pozycja "Power of Education" nie została sfinansowany przez USAID, ale przez resort spraw zagranicznych.

Demontaż agencji podkopał dziesięciolecia polityki, zgodnie z którą pomoc humanitarna i rozwojowa za granicą zwiększała bezpieczeństwo narodowe USA, ponieważ stabilizowała regiony i ich gospodarki, wzmacniała sojusze i budowała dobrą wolę - przypomniał Reuters.

USAID została utworzona w 1961 roku przez prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Jej budżet na bieżący rok miał wynieść 42,8 mld dolarów.(