Mieszkańcy Olsztyna oburzeni? Chcą powrotu linii 116

Czytelnicy Gazety Olsztyńskiej skomentowali decyzję Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu odnośnie zmian w komunikacji miejskiej, w tym likwidacji autobusu linii 116. To zarządzenie wywołało wśród nich spore oburzenie.

1 marca doszło do zmian w funkcjonowaniu olsztyńskiej komunikacji miejskiej.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu wprowadził trzy nowe linie: 119 (Stary Dwór - Poprzeczna), 132 (Indykpol - Pieczewo) oraz 135 (Polmozbyt). Zmieniono również trasy niektórych połączeń, jak np. 121 (Cementowa - Bilitewskiego, zamiast Bartąska-Rondo), 126 (Osiedle Podleśna - Bartąska-Rondo, zamiast Osiedla Generałów) czy 101 z Redykajn na Track, zastępując przy tym linię 116, która niegdyś startowała z Pieczewa.

To właśnie likwidacja tej ostatniej linii wywołała najwięcej emocji.

W komentarzach pod naszym tekstem odnośnie zmian w komunikacji miejskiej czytelnicy negatywnie wypowiadali się o usunięciu "sto szesnastki" z rozkładu jazdy. Głównym powodem frustracji było to, że głównie mieszkańcy Zatorza, utracili możliwość bezpośredniego dojazdu aż do trzech szpitali, które znajdowały się na trasie - miejskiego, wojewódzkiego i dziecięcego.

— "Jak można było zabrać 116, gdzie tyle osób korzystało z tej linii"

— "Żądam przywrócenia linii 116. Dużo ludzi z niej korzystało, a teraz zostali pozbawieni dogodnego połączenia"

— "Przywróćcie kursowanie linii 116. To było jedyne połączenie bezpośrednie z ul. Puszkina, Małeckiego, Jagiellońskiej z Cmentarzem, Szpitalem Wojewódzkim, Szpitalem Miejskim, Szpitalem Dziecięcym i Przychodniami."

— "Brak autobusu z Zatorza bezpośrednio do Szpitala Miejskiego"

— "Z likwidacją 116 to jakiś żart!" — Głoszą niektóre komentarze.

Jeśli chodzi o wypowiedzi naszych czytelników, to są one zgodne i domagają się oni, aby linia 116 powróciła do rozkładu jazdy.

Odnośnie powodów likwidacji tejże linii wypowiedział się Michał Koronowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

— Rozwój naszego miasta generuje cały czas nowe potrzeby i wyzwania. Na początku miesiąca wprowadzone zostały kolejne zmiany w trasach linii oraz rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. W związku z ciągłą koniecznością dostosowania kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej do obecnego budżetu, część istniejących połączeń została zmieniona bądź ograniczona, w tym linia nr 116. Podczas wprowadzania zmian brane były pod uwagę przede wszystkim wyniki badań napełnienia przeprowadzone wiosną oraz jesienią 2024 roku — wytłumaczył rzecznik ZDZIT.

Likwidacja linii 116 nie jest jedynym powodem do oburzenia wśród naszych czytelników. Nie są oni również zadowoleni z modyfikacji trasy linii 126, która zaczynała się od Osiedla Generałów i dojeżdżała aż na Zatorze. W tym przypadku również pojawiły się głosy, że mieszkańcom południowego Olsztyna "odebrano" m.in. bezpośredni dostęp do przychodni znajdującej się na ul. Dworcowej.

Do tematu wrócimy.

Janusz Siennicki