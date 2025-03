Rosną opłaty za przejazd autostradą A2

36 zł, czyli o 2 zł więcej niż do tej pory, będą musieli od 11 marca płacić kierowcy aut osobowych za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady A2 pomiędzy Koniem a Nowym Tomyślem (woj. wielkopolskie).

Poprzednia podwyżka cen, również o 2 zł, miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Spółka Autostrada Wielkopolska SA (AWSA) uzasadnia wzrost cen m.in. realizowanymi inwestycjami oraz stale rosnącymi kosztami utrzymania.

Nowe stawki przejazdu na wielkopolskim odcinku A2 obowiązywać będą od godz. 6 rano. Za przejazd każdym z 50-km fragmentów trasy motocykliści będą musieli zapłacić 18 zł, czyli o 1 zł więcej niż do tej pory, a kierowcy samochodów osobowych 36 zł - o 2 zł więcej.

60 zł zamiast 55 zł wyniesie stawka za przejazd aut osobowych z przyczepami oraz busów. Z kolei z 84 zł na 92 zł wzrośnie opłata dla pojazdów samochodowych o trzech osiach. Kierowcy co najmniej trzyosiowych ciężarówek z przyczepami będą płacić 138 zł, dotąd było to 127 zł. Przejazd pojazdów ponadnormatywnych kosztować będzie już nie 340 zł jak to jest obecnie, ale 340 zł za każde 50 km.

Spółka podkreśliła, że przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żaden sposób dotowany przez stronę publiczną. Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT.

W 2024 roku Autostrada Wielkopolska SA rozpoczęła rozbudowę 10-kilometrowego odcinka A2 między węzłami Poznań Krzesiny – Poznań Wschód o trzeci pas ruchu w obu kierunkach. To kolejna duża inwestycja spółki – w 2019 roku zakończono rozbudowę 16 km trasy między węzłami Poznań Zachód – Poznań Krzesiny. Łączne koszty rozbudowy i modernizacji 26 kilometrowego odcinka autostrady między węzłami Poznań Zachód – Poznań Wschód przekroczą 350 mln zł.

W styczniu 2025 roku między Poznaniem a Koninem uruchomiono videotolling – system rozpoznający tablice rejestracyjne i umożliwiający płatność za przejazd w aplikacji. Docelowo videotollingiem ma być objęty cały odcinek A2 Świecko – Konin. Prowadzone są w tej sprawie ustalenia ze stroną publiczną. Wdrożenie tego rozwiązania wiąże się z dostosowaniem systemu poboru opłat, przebudową infrastruktury na Placach Poboru Opłat i regularnymi pracami utrzymaniowymi, co wymaga nakładów rzędu 60 mln zł.

Spółka podkreśliła też, że dodatkowym czynnikiem wpływającym na skalę wydatków są obowiązki inwestycyjne i odtworzeniowe wynikające z zapisów umowy koncesyjnej, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury autostradowej w postaci napraw i remontów.

„Rosnące nakłady na inwestycje, obsługa zobowiązań finansowych oraz wzrost kosztów bieżącego utrzymania wpływają na wzrost kosztów operacyjnych spółki. Dodatkowym obciążeniem jest utrzymujący się wzrost inflacji, wysokie stopy procentowe i wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które bezpośrednio przekładają się na koszty finansowania projektów i utrzymania autostrady” – podała AWSA.

Koszt przejazdu na trasie A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. (PAP)