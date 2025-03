Trump: w sprawie Iranu wydarzy się wkrótce wielka rzecz

Trump odniósł się w Gabinecie Owalnym do kwestii listu, który miał wysłać do najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.

"Mamy przed sobą ciekawe dni, to wszystko, co mogę powiedzieć. Wiecie, jesteśmy na ostatniej prostej z Iranem, to będzie ciekawy czas. To są ostatnie momenty, nie możemy pozwolić im, by mieli broń jądrową" - powiedział Trump.

Dodał potem, że jeszcze podczas swojej pierwszej kadencji mógł zawrzeć układ z Iranem, lecz przeszkodziły mu w tym "ukartowane" wybory 2020 r.

"To będzie wielka rzecz. To będzie ciekawy czas w historii świata. Mamy sytuację z Iranem i coś wkrótce się wydarzy, bardzo, bardzo szybko, i będziemy o tym wkrótce rozmawiać" - powiedział prezydent USA. "Mam nadzieję, że będziemy mieć układ pokojowy. Mówię z pozycji siły, nie słabości. Mówię tylko, że wolałbym układ pokojowy niż to drugie, ale to drugie też rozwiąże problem" - zaznaczył.

W czwartek amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział, że USA zrealizują za pomocą sankcji kampanię maksymalnej presji, by załamać eksport irańskiej ropy i osłabić walutę Teheranu. "Doprowadzenie Iranu do ponownego bankructwa będzie początkiem odnowionej polityki sankcji" - powiedział Bessent w przemówieniu w Economic Club of New York, podkreślając wpływ sankcji USA na irańskiego riala, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy stracił połowę wartości.

Wcześniej z administracji USA płynęły sygnały o poszukiwaniu innych metod uniemożliwienia Iranowi eksportu ropy, m.in. poprzez inspekcję tankowców Teheranu w strategicznych, newralgicznych punktach. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przyznał w niedzielę w parlamencie, że USA wzmagają presję ekonomiczną, a irańskie tankowce zmagają się z coraz większymi problemami.

PAP