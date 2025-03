Sukces na przekór: 1/3 Polek w biznesie wciąż musi udowadniać swoją wartość

Godzenie rozwoju zawodowego z życiem rodzinnym, argumentowanie swojej wartości oraz dowodzenie słuszności swoich pomysłów - to zaledwie kilka wyzwań, na jakie wskazują ankietowane przez Amazon i panel Ariadna przedstawicielki polskich przedsiębiorstw handlowych. Najnowsze badanie pokazuje ponadto, że za decyzją o przejściu „na swoje” dla co trzeciej retailerki stoi potrzeba poczucia niezależności finansowej, a zdecydowana większość podkreśla, że docelowy efekt jest wart starań - aż 72. proc. czuje się dziś spełniona zawodowo. Jak kobiety komentują swoje doświadczenia i co radzą innym początkującym businesswomen?

Dom i ogród, moda i akcesoria oraz artykuły spożywcze to główne kategorie, w których biznes rozwija średnio 21 proc. ankietowanych przez Amazon przedsiębiorczyń. Co trzecia z nich prowadzi dziś jednoosobową działalność gospodarczą, a 1/4 mikroprzedsiębiorstwo, w którym zatrudnia do 10 pracowników. Jak rozpoczęła się ich droga?

Pragnienie niezależności, możliwość zarządzania swoim czasem i większa elastyczność - to zdaniem średnio co trzeciej ankietowanej kluczowe motywacje determinujące założenie własnego biznesu. 25 proc. przedsiębiorczyń wskazuje w tym miejscu także na chęć pracy, której podstawą jest pasja. „Kiedy robisz to, co kochasz, ciągle tworzysz, rozwijasz się i podążasz za tym, co chcesz osiągnąć. Jeśli jesteś przekonana, że twój produkt czy usługa mają sens i naprawdę mogą pomóc innym, to uwierz, że klienci także to dostrzegą” - radzi Aneta Grams, współzałożycielka Fun With Mum, marki produkującej namioty tipi, dekoracje i wyprawkę dla najmłodszych.

Klucz do wolności czy bilet do świata pełnego wyzwań?

Rozwój działalności w sektorze handlowym to ciągła zmiana i nieustanne zawirowania. Szukanie nowych rozwiązań, testowanie materiałów, dobieranie efektywnych kanałów sprzedaży - specyfiką segmentu handlu jest ciągłe odkrywanie. Co więcej, droga kobiet do sukcesu często naznaczona jest nie tylko praktycznymi, ale także psychologicznymi wyzwaniami. Zdaniem 38 proc. badanych próba znalezienia równowagi między rozwojem zawodowym a życiem prywatnym jest jednym z trudniejszych aspektów prowadzenia działalności.