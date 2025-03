Szabla ostatniego króla Polski na aukcji w Paryżu. Niebotyczna cena

Szabla znalazła się wśród przedmiotów oferowanych przez dom aukcyjny Giquello, pochodzących z kolekcji Philippe’a Missiliera. To jeden z najważniejszych zbiorów dawnej broni, jaki pojawił się na rynku od 1993 roku – podkreślono w katalogu aukcji. Cenę, jaką szabla może osiągnąć, oszacowano na 500-700 tysięcy euro.

Pochwa paradnej szabli zdobiona jest złotem w kilku kolorach, rękojeść dekorowana jest diamentami. Sama szabla wykonana jest ze stali damasceńskiej i na niej widnieje monogram złożony z liter S.A. umieszczonych pod koroną. Na ostrzu wyryto inskrypcję po arabsku, głoszącą: „nie wyciągaj mnie bez potrzeby, nie chowaj mnie bez chwały i honoru”. W danych katalogowych określono pochodzenie niespełna metrowej (96 cm) szabli jako: Polska, lata 1770-1775.

W opisie pochodzenia szabli znajdujemy informację, iż należała do Stanisława Augusta Poniatowskiego, a po nim odziedziczył ją bratanek króla, Józef Antoni Poniatowski. Po śmierci Józefa szabla przypadła, wraz ze spadkiem po nim, jego siostrze (bratanicy Stanisława Augusta), Marii Teresie z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, która od 1807 roku mieszkała we Francji. Gdy likwidowała ona spuściznę po bracie, kolejne przedmioty należące do ostatniego króla Polski były sprzedawane na aukcjach w latach 1814-19. Szablę kupił w 1821 roku antykwariusz z Mediolanu, Antonio Fusi. Następnie trafiła ona do jednego z antykwariatów w Monte Carlo, potem do kolekcji prywatnej i wreszcie, do zbiorów Missilliere’a.

W katalogu aukcji wyrażono przypuszczenie, że szabla jest jednym z trzech paradnych egzemplarzy.

Jeden z nich Józef Antoni Poniatowski podarował Napoleonowi, drugą szablę – rodzinie Wodzińskich, a trzecią zachował dla siebie. Prawdopodobnie – według opisu katalogowego – wszystkie wykonał jubiler Joachim Friedrich Jacobson, który sporządził również miecz Orderu Orła Białego – wykonany na uroczystości koronacyjne Stanisława Augusta i uwieczniony na portrecie koronacyjnym króla pędzla włoskiego malarza Marcella Bacciarellego.

Druga szabla paradna – ofiarowana Napoleonowi – należy dziś do zbiorów Muzeum Armii w Pałacu Inwalidów w Paryżu. Trzecia pojawiła się w katalogu aukcyjnym z lat 30. XX wieku i nosiła (jak wynika z opisu) dodane później nazwiska: Maltzan i Wodziński, wskazujące na związki z rodziną generała Ignacego Wodzińskiego.

Aukcja szabli w paryskim Hotel Drouot odbędzie się 6 marca.