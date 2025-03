Spotkanie, podczas którego MOK zaprosi do refleksji nad współczesnym ideałem męskości. Wspólnie zastanowimy się, jak na przestrzeni pokoleń zmieniły się nasze kobiece oczekiwania wobec mężczyzn. Razem poszukamy odpowiedzi na pytania: do czego niezależne kobiety potrzebują dziś mężczyzn i czy rzeczywiście „tak trudno dziś o fajnego faceta”, czy może po prostu pragniemy „niemożliwego”? Jak twierdzi Ester Perel – uznana na świecie psychoterapeutka specjalizująca się w terapii par oraz autorka bestsellerowych poradników – „Dziś żądamy, aby partner dał nam to, co niegdyś dawała nam cała wioska”. W programie wieczoru: dyskusja na temat wzorców męskości i aktualnych kobiecych potrzeb, wykład o tańcu energii męskiej i kobiecej, a także grupowe tworzenie portretu „mężczyzny szytego na miarę kobiety XXI wieku”.

Aga Kacprzyk – pisarka, dziennikarka, trenerka, twórczyni marki „Słowo Daję”, koordynatorka eventów z wieloletnim doświadczeniem. Podczas warsztatów trenuje z Uczestniczkami kreatywność, odwagę, sztukę komunikacji i sprawczość w działaniu. Tworzy własne programy rozwojowe dla kobiet, m.in. „Jej Wysokość Afrodyta – kurs budowania relacji” oraz „Szczęśliwa w relacji. Od randki do związku”. Propagatorka miękkości w twardym biznesie, czyli empatycznego przywództwa, partnerskich relacji i autentyczności. Posiada Certyfikat Szkoły Trenerów TROP.

MĘŻCZYZNA 2.0

7 marca 2025 (piątek) / godz. 17:00

Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3

Wstęp wolny

Źródło: MOK Olsztyn