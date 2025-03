Zełenski: liczymy na wsparcie USA na drodze do pokoju

Ukraina kontynuuje współpracę z partnerami i liczy na wsparcie Stanów Zjednoczonych na drodze do pokoju - oświadczył w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na platformie X. Przygotowujemy się do podjęcia kolejnych kroków w najbliższej przyszłości - dodał.

"Pracujemy razem ze Stanami Zjednoczonymi i naszymi europejskimi partnerami i bardzo liczymy na wsparcie USA na drodze do pokoju. Pokój jest potrzebny tak szybko, jak to możliwe" - napisał Zełenski (https://tinyurl.com/4ejuc6y4).

"Bardzo ważne jest, abyśmy starali się uczynić naszą dyplomację naprawdę merytoryczną, aby jak najszybciej zakończyć tę wojnę. Potrzebujemy prawdziwego pokoju, a Ukraińcy pragną go najbardziej, ponieważ wojna niszczy nasze miasta i miasteczka. Tracimy naszych ludzi. Musimy zatrzymać wojnę i zagwarantować bezpieczeństwo" - podkreślił Zełenski.

Wcześniej w poniedziałek prezydent USA Donald Trump wyraził pogląd, że ukraiński przywódca nie chce pokoju, dopóki cieszy się wsparciem Ameryki. Ostrzegł, że "nie będzie tego tolerować zbyt długo".

Trump załączył do swojego wpisu link do depeszy Associated Press, która cytowała niedzielną wypowiedź Zełenskiego po spotkaniu z europejskimi przywódcami w Londynie. Ukraiński przywódca mówił wówczas, że do końca wojny jest "bardzo, bardzo daleko".

Amerykańska telewizja Fox News podała w poniedziałek, że umowa o zasobach mineralnych nie zostanie podpisana, dopóki Zełenski nie przeprosi za swoje zachowanie podczas piątkowego spotkania z Trumpem.

PAP/red.