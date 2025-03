Rosja wyda na obronność więcej, niż zakłada budżet

"Jest niemal pewne, że inflacja w Rosji będzie wyższa, niż zakładane przez Centralny Bank Rosji (CBR) 4 procent" - napisał na platformie X brytyjski wywiad. Podkreślił, że dalszy wzrost cen produktów i usług spodziewany jest mimo wysiłków CBR, które polegały m.in. na podniesieniu stóp procentowych z 7,5 proc. w czerwcu 2023 r. do 21 proc. w grudniu ub. roku.

Według ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii utrzymujący się na obecnym poziomie wskaźnik inflacji będzie powodować dalszy wzrost przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw, co - według Londynu - dotknie przede wszystkim przemysł cywilny. To w konsekwencji - jak prognozuje brytyjski wywiad - jeszcze bardziej zwiększy zależność rosyjskiej gospodarki od kompleksu wojskowo-przemysłowego.

W styczniu br. wskaźnik inflacji w Rosji wzrósł w stosunku do grudnia ub. rok z 9,5 do 9,9 proc., licząc rok do roku.

PAP/red.