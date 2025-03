Polska wspina się na szczyt grupy dzięki zwycięstwu nad Rumunią

Początki pełne wyzwań

Polskie piłkarki miały trudności z wypracowaniem sobie dogodnych okazji od pierwszych minut spotkania. Ze względu na kiepski stan murawy trenerki częściej wybierały grę długimi piłkami, co jednak nie przynosiło oczekiwanej precyzji. Pierwsza realna szansa na prowadzenie pojawiła się dopiero w 30. minucie, kiedy to po centrowaniu z prawej strony przez Sylwię Matysik, Ewa Pajor główkowała piłkę w kierunku bramki, jednak strzała trafiła w poprzeczkę, a interwencja Rumunek – Maria Ficzay – uchroniła gospodynie przed stratą gola.

Dramatyczna końcówka i decydujący gol

Przełom nastąpił dopiero po przerwie. Mimo że Polki nadal kontrolowały przebieg gry, efekt ich dominacji nie był od razu widoczny na tablicy wyników. W 63. minucie sytuacja na boisku zaczęła sprzyjać gospodarce – Rumunianka Ioana Balaceanu otrzymała drugą żółtą kartkę, co spowodowało, że gospodynie musiały grać w osłabieniu.

To właśnie wtedy, w 84. minucie, młoda skrzydłowa Nadia Krezyman, która pojawiła się na boisku w drugiej połowie, zapisała się złotymi zgłoskami w historii meczu. Minęła na prawym skrzydle dwie rywalki, by następnie precyzyjnie wyłożyć piłkę do Padilli, która z bliska dopełniła formalności, dając Polkom zwycięstwo. Choć kilka minut później zespół gości starał się podwyższyć wynik, uderzenie Eweliny Kamczyk zostało skutecznie zablokowane przez obronę Rumunii.

Konsekwencje zwycięstwa i dalsze wyzwania

Wygrana z Rumunią przyniosła polskim piłkarkom nie tylko komplet punktów, ale także uplasowanie się na szczycie grupy 1. Jednak utrzymanie prowadzenia w grupie nie jest jeszcze przesądzone – wieczorem decydujący mecz, w którym Irlandia Północna podejmie Bośnię i Hercegowinę, może znacząco wpłynąć na ostateczny układ tabeli. W przypadku zwycięstwa gości, wyrównają oni punkty z Polską, korzystając jednocześnie z lepszego bilansu bramkowego.

Warto również przypomnieć, że w dywizji A awansuje zwycięzca grupy, natomiast drugi zespół będzie musiał zmierzyć się z rywalem w barażach. Dlatego każda kolejna minuta na boisku ma znaczenie, a polskie piłkarki będą walczyć, aby utrzymać upragnione prowadzenie.

Podsumowanie meczu

Wynik: Rumunia 0:1 Polska

Bramka: Natalia Padilla (84 minuta)

Przebieg: Początkowe trudności w wypracowywaniu sytuacji, kluczowy moment po upływie 60. minuty i decydujący gol w końcówce.

Następne spotkanie: 4 kwietnia w Gdańsku – Polska podejmie Bośnię i Hercegowinę.

Zwycięstwo to jest ważnym krokiem dla reprezentacji Polski, która w pełni wykorzystała swoje szanse mimo trudnych warunków. Emocje sięgały zenitu, a walka o każdy punkt przypomina, jak ważne są zarówno taktyka, jak i determinacja na boisku. Kibice z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania, mając nadzieję na utrzymanie pozycji lidera grupy i dalszy awans w prestiżowych rozgrywkach Ligi Narodów Kobiet.



źródła: sport.interia.pl, eurosport.tvn24.pl