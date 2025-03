Zełenski w FOX TV

– Tego rodzaju spory nie są dobre dla żadnej ze stron – powiedział ukraiński przywódca. Podkreślił jednocześnie, że relacje Ukrainy z USA i Europą pozostają fundamentalne. – Amerykanie są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Europejczycy są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. A Putin i Rosja to nasi wrogowie – zaznaczył Zełenski.

Zapytany, czy żałuje przebiegu spotkania, przyznał, że nie było ono korzystne. – Myślę, że to nie było dobre – powiedział krótko.



Cel wizyty w USA: zapewnienie dalszego wsparcia

Zełenski jasno określił powód swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. – Bez pomocy USA będzie nam bardzo ciężko wygrać tę wojnę – podkreślił. Dodał, że rozmowy dotyczą również przyszłych negocjacji pokojowych.

Na początku wywiadu ukraiński prezydent wyraził wdzięczność za dotychczasową pomoc, którą jego kraj otrzymał od Stanów Zjednoczonych. – Jestem bardzo wdzięczny Amerykanom za całe wsparcie, jakie nam okazaliście. Zrobiliście dla nas bardzo wiele – zaznaczył.

Podziękowania dla Trumpa i Kongresu

W swojej wypowiedzi Zełenski podziękował zarówno Donaldowi Trumpowi, jak i amerykańskiemu Kongresowi za wsparcie Ukrainy.

– Dziękuję prezydentowi Trumpowi i Kongresowi – za ponadpartyjne wsparcie. Zawsze byłem za to wdzięczny, tak samo jak wszyscy obywatele Ukrainy. Pomogliście nam od samego początku. W ciągu trzech lat pełnoskalowej inwazji to dzięki waszej pomocy zdołaliśmy przetrwać – powiedział ukraiński lider.

Podkreślił również, że mimo trudnych rozmów strategiczne partnerstwo Ukrainy i USA pozostaje kluczowe. – Jesteśmy strategicznymi partnerami, nawet w tak trudnym dialogu, jak ten dzisiejszy. Uważam, że musimy być wobec siebie szczerzy i mówić otwarcie, aby się nawzajem zrozumieć. To dla nas niezwykle ważne – dodał.



Zełenski o Trumpie: "Szanuję jego chęć zakończenia wojny"

Ukraiński prezydent odniósł się także do deklaracji Trumpa dotyczących zakończenia konfliktu. – Szanuję prezydenta Trumpa za to, że chce zakończyć tę wojnę. Ale nikt nie chce jej zakończyć bardziej niż my, bo to my, w Ukrainie, jesteśmy w samym jej środku – podsumował Zełenski.

Wypowiedzi prezydenta Ukrainy pokazują zarówno napięcia w relacjach z administracją Trumpa, jak i determinację Kijowa, by utrzymać strategiczne wsparcie USA.

