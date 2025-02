Większość Niemców przeciwna delegalizacji AfD

Ponad połowa (52 proc.) Niemców jest sceptycznie nastawiona do ewentualnej delegalizacji prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), podczas gdy 41 proc. popiera taki zakaz - wynika z sondażu zleconego przez stacje RTL i ntv.

Zgodnie z rezultatami badania zdecydowana większość respondentów (69 proc.) uważa za słuszne, aby pozostałe partie wykluczyły koalicję z AfD na szczeblu ogólnokrajowym, a 28 proc. uważa to za błędne - szczególnie zwolennicy AfD i większość wyborców lewicowego Sojuszu Sahry Wagenknecht (BSW).

Zdecydowana większość badanych (63 proc.) sprzeciwia się koalicjom z AfD na poziomie krajów związkowych.

Na pytanie, czy AfD może zyskać popularność również na zachodzie kraju, 44 proc. respondentów wyraża przekonanie, że może się to wydarzyć za kilka lat. Blisko połowa (49 proc.) uważa to za mało prawdopodobne.

AfD stała się drugą najsilniejszą partią w przedterminowych wyborach do Bundestagu, które odbyły się w niedzielę, zdobywając 20,8 proc. głosów. Szczególnie wysokie poparcie partia uzyskała we wschodnich landach - stała się najsilniejszym ugrupowaniem we wszystkich pięciu wschodnich krajach związkowych - przypomina portal dziennika "Welt".

Poseł chadeckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Marco Wanderwitz jest inicjatorem ponadpartyjnego wniosku, do którego przyłączyło się ponad 120 posłów, aby Bundestag złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zakaz działalności AfD.

Jak pisze w czwartek portal programu informacyjnego telewizji ARD tagesschau, "posłowie kilku frakcji parlamentarnych w Bundestagu od miesięcy walczą o (zdobycie poparcia) większości (dla wniosku). Nie udało się tego osiągnąć, a czas ucieka. Nowy Bundestag zbierze się najpóźniej 25 marca. Dla inicjatywy oznacza(łoby) to powrót do punktu wyjścia".

Według ARD obecnie nie są prowadzone żadne rozmowy w tej sprawie. Zdaniem Wanderwitza tak czy inaczej działania trzeba kontynuować, bo "AfD nadal się radykalizuje". Nawiązał w ten sposób do faktu, że nowa frakcja parlamentarna AfD przyjęła w swoje szeregi skrajnie prawicowych polityków: Maximiliana Kraha i Matthiasa Helfericha.

Krah powiedział w wywiadzie, że nie wszyscy noszący mundur SS byli przestępcami, a Helferich opisał siebie jako "przyjazną twarz narodowego socjalizmu". Wanderwitz, który sam opuszcza Bundestag, podkreślił, że "AfD jest zagrożeniem dla demokracji, więc musimy się bronić".

PAP/red