Prawie 10 milionów złotych na nowy program rehabilitacyjny dla mieszkańców Warmii i Mazur

Samorząd województwa przygotował kompleksowy program rehabilitacyjny dla osób zmagających się z bólem kręgosłupa i problemami narządów ruchu. Projekt o wartości 9,6 mln złotych (finansowany głównie ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027) obejmie wsparciem blisko 2 tys. mieszkańców regionu do 2028 roku.

— Nieustannie inwestujemy w modernizację naszych szpitali, poprawę warunków ratowania zdrowia i życia, w liczne programy zdrowotne i profilaktyczne — podkreśla marszałek Marcin Kuchciński. — Ten program to odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców. Schorzenia kręgosłupa to druga najczęstsza przyczyna zwolnień lekarskich w naszym regionie, dlatego zależy nam, by skutecznie pomóc osobom, które chcą pozostać aktywne zawodowo.

Program skierowany jest zarówno do osób pracujących, zagrożonych utratą zatrudnienia z powodów zdrowotnych, jak i do bezrobotnych potrzebujących rehabilitacji, by powrócić na rynek pracy. Szczególny priorytet będą miały osoby po 40. roku życia.

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące diagnostykę, zabiegi fizykalne, terapię manualną, masaże, kinezyterapię oraz edukację zdrowotną dotyczącą ergonomii pracy i prawidłowych nawyków ruchowych.

Program zostanie skierowany do konsultacji społecznych z gminami i powiatami.

Pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z zabiegów prawdopodobnie już w drugiej połowie 2025 roku.