Putin kusi USA współpracą gospodarczą i ograniczeniem zbrojeń

Władimir Putin zapowiedział gotowość do rozszerzenia współpracy gospodarczej z Amerykanami, oferując m.in. dostawy aluminium na rynek USA w ilości 2 mln ton. Jego zdaniem mogłoby to pomóc w stabilizacji cen surowca. Jednocześnie rosyjski przywódca zaproponował wspólną produkcję aluminium w rejonie Krasnojarska, co miałoby przynieść inwestycje o wartości 15 miliardów dolarów.

Rosja chce także zaangażować amerykańskie firmy w wydobycie metali ziem rzadkich na swoim terytorium, podkreślając, że posiada większe zasoby tych cennych surowców niż Ukraina. Kreml nie wyklucza również współpracy z USA przy projektach związanych z metalami ziem rzadkich na terytorium Ukrainy.

Podczas swojego wystąpienia rosyjski prezydent odniósł się także do roli Unii Europejskiej w procesie pokojowym dotyczącym Ukrainy. Zaznaczył, że Moskwa nie jest przeciwna udziałowi państw UE w negocjacjach, ale bierze pod uwagę również stanowisko krajów BRICS. W jego ocenie liderzy europejscy są w trudnej sytuacji, ponieważ w przeszłości "zbyt wiele obiecali" w kontekście Ukrainy, co może utrudnić im znalezienie kompromisowego wyjścia.

W najbliższy wtorek w Arabii Saudyjskiej mają odbyć się kolejne rozmowy między przedstawicielami Rosji i Stanów Zjednoczonych. Według informacji francuskiej agencji AFP negocjacje prowadzone są na niższym szczeblu, ale docelowo mogą doprowadzić do podpisania porozumienia między przywódcami obu państw.

Równolegle Waszyngton i Kijów pracują nad wspólną umową gospodarczą, mającą stanowić element strategii na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. Donald Trump ogłosił, że planuje w najbliższym czasie spotkania zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim. Były prezydent USA przekonuje, że rozmowy z Rosjanami postępują pomyślnie i mogą przynieść korzyści obu stronom, zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i przyszłych projektów gospodarczych.

