Dworzec Olsztyn Główny otwarty. Będzie nosił imię Mikołaja Kopernika? [ZDJĘCIA]

Od piątku (21 lutego) podróżni mogą korzystać z budynku dworca Olsztyn Główny. Przed dwoma dniami na godzinę przed planowanym otwarciem odwołano je z powodu wystąpienia nadzoru budowlanego o ponowne przedłożenie dokumentów. Wojewoda warmińsko-mazurski chce, by dworzec nosił imię Mikołaja Kopernika.

Przed dwoma dniami zbudowany za 87 mln zł dworzec miał być uroczyście otwierany przez ministra infrastruktury i wojewodę, ale na godzinę przed wydarzeniem kolejarze je odwołali. W piątek, na otwartym bez ceremonii dworcu, w otoczeniu podróżnych, wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król zapowiedział, że wystąpi do PKP o nadanie temu miejscu imienia najznakomitszego mieszkańca Warmii - Mikołaja Kopernika.

Wojewoda argumentował, że poprzedni, zburzony dworzec zbudowano na 500-lecie urodzin Kopernika, nowy dworzec miał uświetnić przypadające 19 lutego 552 urodziny astronoma, który większość życia spędził na Warmii. Stąd pomysł nadania dworcowi właśnie takiego patrona. Wojewodzie towarzyszył aktor olsztyńskiego teatru przebrany za Kopernika.

Przed dwoma dniami do otwarcia budynku dworca nie doszło - co wywołało w mieście falę kpin i oburzenia - ponieważ Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wystąpił o ponowne przedłożenie mu dokumentów związanych z inwestycją. Działania GINB były pokłosiem tego, że właściciel działki sąsiadującej z dworcem PKP uważa, że w trakcie inwestycji niesłusznie nie został uznany za stronę postępowania i podnosił, że w czasie trwania budowy należący do niego budynek dworca PKS (zamknięty) został pozbawiony mediów i zalany.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Kotarski informował wówczas, że zgoda na użytkowanie budynku dworca PKP, wydana 20 listopada 2024 roku jest prawomocna i ostateczna. Mimo to kolej na otwarcie dworca się nie zdecydowała.

Dzień później biuro prasowe PKP przesłało komunikat, w którym napisano, że Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego "sprawnie rozpatrzył skargę złożoną przez właściciela dworca autobusowego, sąsiadującego z dworcem PKP i stacją kolejową, uznając ją za niedopuszczalną".

— Po otrzymaniu tej informacji Polskie Koleje Państwowe zdecydowały się jak najszybciej udostępnić dworzec pasażerom — dodano i do korzystania z dworca zachęcono nie tylko pasażerów kolei, ale również podróżujących dalekobieżnymi i regionalnymi autobusami oraz komunikacją miejską.

Odnosząc się do sytuacji związanej z działaniami właściciela sąsiedniej działki wojewoda Radosław Król stwierdził, że "należy podjąć z nim rozmowy i wypracować jakieś rozwiązanie". Król podkreślił przy tym, że w takich rozmowach oprócz niego i właściciela działki z dworcem PKS musi uczestniczyć przedstawiciel miasta Olsztyn.

Szef spółki, która jest właścicielem sąsiedniej działki przed dwoma dniami mówił, że próbował się porozumieć z miastem Olsztyn, ale nie dało to efektu. Przyznał, że wycena nieruchomości wykonana przez jego spółkę jest trzykrotnie wyższa, niż wycena wykonana przez miasto Olsztyn.

Przed laty budynki dworców PKP i PKS w Olsztynie były jedną bryłą. Spółka, która kupiła dworzec PKS chciała w porozumieniu z PKP zbudować dworcową galerię handlową, ale gdy nie doszło do porozumienia kolejarze rozebrali swoją część dworca i wybudowali nowy gmach, a popadający w ruinę fragment budynku należący do dawnego PKS pozostawiono. W efekcie nowoczesny dworzec sąsiaduje z pustostanem, co nie podoba się mieszkańcom.

— Niech pan zrobi z tym porządek — powiedziała do wojewody kobieta, która z koleżanką przyszła zobaczyć nowy dworzec.

Pierwotnie budowa dworca w Olsztynie miała kosztować 71 mln zł, ale ostatecznie koszt wzrósł do 87 mln zł.

