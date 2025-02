Nowe informacje o niedoszłym zamachowcy z Wiednia

Austriacka policja poinformowała, że aresztowany na początku tygodnia 14-latek, podejrzany o przygotowywanie ataku terrorystycznego na jednym z wiedeńskich dworców kolejowych, opracował szczegółowy plan działania. Wcześniej funkcjonariusze przekazali informacje, że w domu, w którym mieszkał młody Austriak tureckiego pochodzenia, znaleziono plany ataków na podróżnych i policjantów z użyciem noży i maczet.

Śledczy zaznaczają, że plany były bardzo szczegółowe. Odręczny szkic przedstawia wiedeński dworzec Westbahnhof, perony, stację metra na linii U6, miejsca, gdzie nastolatek chciał dokonać ataku z wykorzystaniem noża i maczety, słowo "kuffar" (niewierni – przyp. PAP) oraz nakreśloną drogę ucieczki. W czasie przeszukania mieszkania śledczy znaleźli nie tylko książki islamistyczne, ale także listę składników, które mogą być potrzebne do zbudowania ładunku wybuchowego. Na miejscu odkryli też trzy luźne nogi od stołu, które zdaniem specjalistów mogły być wykorzystane do budowy bomb rurowych.

Jak podaje dziennik Der Standard, powołując się na źródła w organach ścigania, do radykalizacji aresztowanego 14-latka miały przyczynić się treści umieszczone na platformie TikTok. Od pewnego czasu nastolatek miał intensywnie śledzić profile o charakterze islamistycznym. Z czasem trafiały do niego materiały coraz bardziej radykalne. Ostatecznie pod ich wpływem miał nabrać przekonania, że ewentualny atak terrorystyczny otworzy mu drogę do raju.

Śledczy zwracają uwagę, że zatrzymany nie tylko przeglądał, ale też publikował treści, które najprawdopodobniej miały na celu zaimponowanie jego obserwatorom i fanom. Były to na przykład przemówienia byłego przywódcy tzw. państwa islamskiego.

Winą za radykalizację aresztowanego 14-latka jego adwokat Anna Mair obarcza brak wystarczającego nadzoru władz nad internetowymi platformami. „Nie są podejmowane żadne środki ostrożności mające na celu usunięcie stamtąd radykalnych treści” – oświadczyła w rozmowie z dziennikarzami Der Standard, dodając, że jej klient co najmniej od sierpnia 2024 r. stopniowo "rozwijał fantazje, których ostatecznie nie wcielił w życie". Mair stara się obecnie o zgodę na skierowanie swojego klienta do ośrodka, gdzie mógłby podjąć próbę "deradykalizacji". Na to konieczna jest jednak zgoda prokuratury.

W kontekście tych wydarzeń szef Dyrekcji Bezpieczeństwa Państwowego i Wywiadu (DNS) Omar Haijawi-Pirchner w środę wieczorem na antenie telewizji ZiB 2 poinformował o szczególnie wysokim ryzyku ataków w Austrii.

Dyrektor przekazał, że obecnie pod stałą obserwacją służb na terenie Austrii pozostaje 650 osób. Dodał także, że ograny ścigania pilnie potrzebują rozwiązań, które pozwolą na monitorowanie szyfrowanych komunikatorów internetowych. "Potrzebujemy nowoczesnych narzędzi śledczych, takich jak w innych krajach" – powiedział urzędnik, który jednocześnie przyznał, że sobotniego ataku nożownika w austriackim Villach można byłoby uniknąć, gdyby służby miały możliwość kontroli komunikatorów.

(PAP)