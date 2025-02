Zniknęły barierki odgradzające nowy budynek stacji kolejowej. Dworzec w Olsztynie wciąż zamknięty? [ZDJĘCIA]

Przez miesiące symbolizowały niedostępność – teraz zniknęły. Barierki, które do tej pory oddzielały teren nowego dworca Olsztyn Główny od podróżnych, zostały usunięte. To pierwsza tak widoczna zmiana po nagle odwołanej uroczystości otwarcia. Czy to oznacza, że obiekt lada moment zostanie udostępniony?