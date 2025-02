Rosyjskie naloty na Odessę i Kijów

We wtorek późnym wieczorem Rosja przeprowadziła skoordynowany atak powietrzny na kluczowe miasta Ukrainy. Odessa pogrążyła się w ciemnościach, Kijów musiał stawić czoła kolejnym dronowym nalotom. W odpowiedzi w Rosji doszło do pożaru w rafinerii ropy naftowej w Syzraniu.

Według informacji przekazanych przez mera Odessy, Hiennadija Truchanowa, atak spowodował poważne zakłócenia w funkcjonowaniu miasta. Znaczna część infrastruktury została uszkodzona, co doprowadziło do przerw w dostawie prądu, wody i ogrzewania. Kryzys dotknął nie tylko mieszkańców, ale również szpitale, kliniki i placówki socjalne, które w nocy znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Mimo ogromnych zniszczeń na ten moment nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Truchanow zapewnił, że służby miejskie i specjaliści nieustannie pracują nad przywróceniem normalnego funkcjonowania miasta.

Niemal równocześnie Rosjanie uderzyli na Kijów. Witalij Kliczko, mer ukraińskiej stolicy, zaapelował do mieszkańców o natychmiastowe zejście do schronów. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że atak został przeprowadzony za pomocą kilku grup dronów, co zmusiło obronę przeciwlotniczą do wzmożonej aktywności. W wielu regionach kraju ogłoszono stan gotowości powietrznej.

Podczas gdy rosyjskie siły prowadziły ataki na Ukrainę, na rosyjskich kanałach Telegramu pojawiły się doniesienia o eksplozjach w rafinerii w Syzraniu, położonej w obwodzie samarskim. Według tamtejszych władz pożar wybuchł w wyniku ataku dronowego, a sytuacja na miejscu pozostaje dynamiczna.

Na razie Ukraina nie skomentowała doniesień o pożarze. Świadkowie twierdzą, że w rejonie rafinerii doszło do co najmniej dwóch eksplozji. Nie jest to pierwszy taki przypadek – ten sam obiekt był celem ataku już w marcu 2024 roku.

Źródło: Wirtualna Polska/PAP/Telegram