Służby udaremniły zamach na wiedeński dworzec

Resort przekazał, że śledczy z Państwowego Urzędu Ochrony Państwa i Zwalczania Terroryzmu (LSE) oraz funkcjonariusze oddziałów specjalnych policji aresztowali nastolatka w Wiedniu 10 lutego. Znaleziono przy nim m.in. dwa noże i liczne przedmioty wskazujące, że był zwolennikiem terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS). Według MSW 14-latek, obywatel Austrii pochodzenia tureckiego, jest podejrzany o przynależność do grupy terrorystycznej lub organizacji przestępczej.

Swoją decyzję śledczy oparli na doniesieniach mówiących o nieznanym wcześniej zwolenniku IS, który na TikToku rozpowszechniał nagrania o charakterze islamistycznym. Dalsze dochodzenie pozwoliło ustalić tożsamość autora wpisów.

Prokuratura wydała nakaz aresztowania nastolatka i zarządziła przeszukanie jego mieszkania. Śledczy znaleźli tam liczne książki o treści islamistycznej i plany ataków na stację kolejową oraz na policjantów z użyciem noży i maczet. Odkryto też odręczne instrukcje dotyczące produkcji materiału wybuchowego.

W należącej do mieszkania piwnicy znaleziono rury aluminiowe, nogi stołowe i taśmę klejącą, które według MSW materiał miały posłużyć do skonstruowania bomb. W należącej do 14-latka torbie znaleziono nóż bojowy z ostrzem o długości 16,5 cm, nóż składany z ostrzem o długości 7 cm i flagę IS. Aresztowany odmówił składania zeznań.

Do zatrzymania nastolatka doszło na kilka dni po ataku nożownika w Villach na południu Austrii. Według ustaleń organów ścigania sprawca, który w sobotę zabił jedną i ranił pięć osób, to islamista. Władze sklasyfikowały przestępstwo jako religijnie motywowany akt terroru. Policja ustaliła, że sprawcą ataku był 23-letni Syryjczyk ubiegający się o azyl. Został on zatrzymany krótko po ataku.

