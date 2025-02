Podarujmy im trochę serca. Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej

Biżuterię, obrazy, wieczne pióra, zaproszenia, bony podarunkowe i wiele, wiele innych przedmiotów, bo nawet zabytkowe radioodbiorniki, przekazali znani ludzie i firmy na już 27. Wentę Dobroczynną Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. W tym roku odbędzie się ona w najbliższą sobotę, 22 lutego, w auli im. Anny Wasilewskiej w Olsztynie. Początek o godz. 16.

We wtorek (18 lutego) organizatorzy na konferencji prasowej zaprezentowali dary ofiarowane na wentę, jak też zaprosili gorąco wszystkich do udziału w niej i oczywiście sięgnięcia do portfeli, bo jak co roku cel zbiórki jest szlachetny, szczytny, wszak idzie o wsparcie i pomoc innym.

Wenta Dobroczynna już na stałe zagościła w kalendarzu najważniejszych wydarzeń kulturalnych i charytatywnych w regionie. Na szczęście ludzi wielkiego serca nie brakuje, toteż organizatorzy liczą na to, że znowu dzięki ich ofiarności i naturalnie hojności uda się zebrać sporo złotówek. A te w tym roku przeznaczone zostaną na rzecz dobromiejskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

To już 27 wenta

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, które skupia osoby świeckie. Organizuje wiele wydarzeń, także charytatywnych, a coroczna Wenta Dobroczynna jest niewątpliwie jej sztandarowym dziełem, gromadząc od ponad ćwierćwiecza ludzi dobrej woli. Bo czyż jest coś piękniejszego niż pomaganie innym i tym samym czynienie świata lepszym?

— To już 27 wenta — podkreślił na konferencji Wojciech Hanelt, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej, zapraszając gorąco wszystkich do udziału w wencie, która po raz pierwszy odbędzie się w auli im. Anny Wasilewskiej przy ul. Kościńskiego 11 w Olsztynie. — Chcemy zaprosić wszystkich, którzy chcieliby poświecić czas, chcieliby dobrze się zabawić, chcieliby wziąć udział w licytacjach i wesprzeć naszego beneficjenta.

Jak dodał prezes Hanelt, bilety można kupić online przez stronę www. kupbilecik.pl. Oczywiście będzie też możliwość ich nabycia bezpośrednio przed samą wentą, przed wejściem do auli.

Morze darów

Jak co roku darczyńcy, mniej lub bardziej znani ludzie, firmy, nie zawiedli, przekazując na wentę wspaniałe przedmioty, pamiątki. Jest ich naprawdę dużo, a część z nich można było zobaczyć wczoraj.

— Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli się na to, że te stoły uginają się pod wagą tych wszystkich darów — podkreślił prezes Hanelt.

Wśród ofiarodawców jest pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która w tym roku przekazała na wentę srebrną biżuterię (wisiorek i kolczyki). Wentę wsparł metropolita warmiński ks. abp Józef Górzyński, przekazując aż trzy dary, w tym portret św. Wojciecha.

Są też pióra wieczne od posłów, senatorów i samorządowców czy męskie spinki do mankietów koszuli. Ale są też zaproszenia od posłów na zwiedzanie Sejmu, włącznie z obiadem w sejmowej restauracji, czy na imprezy sportowe. Na aukcję trafiły też dwa zabytkowe radioodbiorniki, co ważne, sprawne. Są inne zaproszenia, bony podarunkowe na zakupy, na różne usługi, włącznie z wybielaniem zębów. Jest też przelot balonem i motolotnią.

Dary, które przekazano na wentę, naprawdę robią wrażenie. I niewątpliwie szybko znajdą nabywców, co istotne, za dobre pieniądze, a jak co roku do głębszego sięgnięcia do kieszeni będzie zachęcał Paweł Burczyk, aktor, showman, konferansjer. A robi to znakomicie, bo ubiegłym roku udało się zebrać ponad 40 tys. zł.

Liczy się każda złotówka

Ile uda się zebrać w tym roku? Oby jak najwięcej, na co na pewno liczy w skrytości też beneficjent.

— Liczmy, że zeszłoroczny wynik zostanie pobity, chociaż nie mówimy tu o żadnych rekordach, bo nie o to tu chodzi. Każda złotówka się liczy, a to serce na dłoni i wsparcie osób z niepełnosprawnością jest najważniejsze — stwierdził Wojciech Gajewski, przewodniczący zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dobrym Mieście, dodając: — Bardzo się cieszę, że kolejna wenta już po raz trzeci organizowana jest na rzecz naszego stowarzyszenia, na rzecz potrzeb osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, bo osoba z niepełnosprawnością jest związana bardzo silnie z rodziną.

Pieniądze z tegorocznej wenty zostaną przeznaczone na budowę budynku w Dobrym Mieście, w którym będą mieszkać podopieczni stowarzyszenia.

— Mamy pod opieką około 80 osób, wytypowaliśmy sześć z nich, żeby weszły w kolejny czas swojego życia i usamodzielniły się troszeczkę bardziej, mieszkając samodzielnie w domu — tłumaczył Wojciech Gajewski. — Będzie tam oczywiście wsparcie, ale każda z tych osób będzie miała swój pokój z łazienką i z aneksem kuchennym. Będą mogli po prostu sami żyć.

Koszt budowy to ok. 4 mln zł, z tego PFRON wykłada 3,75 mln zł. Brakującą kwotę musi zebrać dobromiejskie koło stowarzyszenia.

— Podarujmy im trochę serca, tak jak jest na plakacie tegorocznej wenty, a grosz do grosza i zbierze się, mam nadzieję, pokaźna sumka, która wesprze działania naszego koła w Dobrym Mieście — dodała obecna na konferencji Beata Harań, burmistrz Dobrego Miasta.

Podczas wenty odbędzie się degustacja potraw przygotowanych przez dobromiejskie koło, aukcja prac plastycznych stworzonych przez podopiecznych stowarzyszenia, jak również loteria fantowa, w której każdy los wygrywa. Na koniec wenty wystąpi Anna Karwan, co będzie niewątpliwie wisienką na torcie.

Andrzej Mielnicki