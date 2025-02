Niezwykłe lalki oczarują widzów? Premiera spektaklu „Zmień się” w Olsztyńskim Teatrze Lalek

Olsztyński Teatr Lalek zaprasza na wyjątkową premierę swojego najnowszego spektaklu pt. "Zmień się" w reżyserii Lucii Vrany Svobodovej z muzyką Miłosza Sienkiewicza. To wyjątkowa okazja, by podziwiać niezwykłe lalki, które zadebiutują na scenie

Magia lalek na scenie



Nowe postacie zachwycają swoim wyglądem i wykonaniem. Twórcy zadbali o każdy szczegół, by oddać wyjątkowy charakter bohaterów spektaklu. Zdjęcia z prób zdradzają, że lalki prezentują się imponująco – ich barwne stroje i dopracowane detale zapowiadają prawdziwą ucztę dla oka. Nic więc dziwnego, że już teraz budzą ogromne zainteresowanie widzów!

Premiera i terminy spektakli



Premiera spektaklu „Zmień się” odbędzie się w niedzielę (23 lutego) o godzinie 15:00. Przedstawienie będzie grane przez cały przyszły tydzień – od wtorku do soboty na Scenie Kameralnej. Kolejne spektakle odbędą się także w dniach 27 marca – 2 kwietnia. Bilety na wszystkie spektakle są już dostępne w kasie teatru oraz na stronie internetowej.

O czym opowiada „Zmień się”?



Spektakl opowiada historię gąsienicy Zuzy, która pragnie się zmienić i być kimś innym. W przeciwieństwie do swoich rówieśników, którzy już przeobrażają się w motyle, ona nadal szuka swojej drogi. Żuk gnojarz Ziuta ma zupełnie inne podejście – uważa, że zmiany są zbędne i trzeba po prostu toczyć swoją kulkę. Ich odmienne poglądy prowadzą do refleksji – czy warto dążyć do przemiany, czy może lepiej pozostać sobą? „Zmień się” to współczesna baśń o nieuchronnych zmianach, które są częścią życia każdego z nas.

Spektakl w prestiżowym konkursie



„Zmień się” bierze udział w 31. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. To wielkie wyróżnienie i dowód na to, że Olsztyński Teatr Lalek nieustannie podnosi poprzeczkę w tworzeniu nowoczesnych spektakli dla różnych grup wiekowych.

Historia Olsztyńskiego Teatru Lalek



Olsztyński Teatr Lalek ma bogatą historię, sięgającą 1953 roku, kiedy to powstało Stowarzyszenie Teatru Kukłowego Ziemi Warmińsko-Mazurskiej „Czerwony Kapturek”. W 1961 roku teatr przeszedł modernizację i zyskał status państwowej instytucji. W 1986 roku przyjął obecną nazwę i przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Głowackiego 17.

Przez lata teatr rozwijał swoją działalność, tworząc spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wprowadził również Scenę dla Dorosłych i realizował różne projekty, takie jak Pracownia Polskiej Klasyki czy Pracownia Dramatu, które wspierają rozwój polskiego teatru. Teatr regularnie bierze udział w prestiżowych festiwalach i konkursach, zdobywając uznanie w kraju i za granicą.

