Polska wraca do gry – premierowy pokaz nowego szybowca akrobacyjnego!

W warszawskim Instytucie Lotnictwa zaprezentowano szybowiec akrobacyjny I-45 JAY. Jest dziełem tamtejszych inżynierów. To pierwszy od 30 lat polski szybowiec akrobacyjny.

Poprzednią tego typu polską konstrukcją był znany na całym świecie S-1 Swift, oblatany w 1990 r.

“Przewaga naszego szybowca nad Swiftem to na pewno to, że powstał, bo szybowce Swift kończą swoje resursy. Poza tym są to wysoka wytrzymałość, wysoka kontrola nad jakością produktu i prostota wykonania” - powiedział mgr inż. Dawid Ulma – kierownik programu JAY.

Według zapewnień dyrekcji Instytutu szybowiec mógłby już teraz zostać przekazany inwestorowi chcącemu go produkować.

red./PAP