Jak wygląda sytuacja budżetowa? Resort finansów publikuje dane za dwa miesiące

MF w szacunkowym sprawozdaniu z wykonania budżetu po grudniu 2024 r. podało także, że dochody budżetu po grudniu wyniosły ponad 623,4 mld zł, co stanowiło 99,6 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok (dochody miały wynieść 626 mld zł). Dochody podatkowe wyniosły 555,9 mld zł (o prawie 3,7 mld zł mniej od kwoty zaplanowanej w budżecie). Podatki pośrednie – VAT i akcyza – dały budżetowi nieco ponad 383,2 mld zł (o ok. 5,5 mld zł mniej od planu na cały rok), podatek od zysków osób prawnych – 60,2 mld zł (o ok.1,7 mld zł więcej niż zaplanowano w budżecie, co stanowi 102,9 proc. planu. Z podatku od osób fizycznych budżet zyskał 97,6 mld zł (mniej o niespełna 250 mln zł), co stanowi 99,9 proc. planu).

Podatek od instytucji finansowych przyniósł budżetowi do końca grudnia ponad 6,4 mld zł (to o 3,1 proc. więcej niż zaplanowano). Dochody niepodatkowe dały budżetowi prawie 64,95 mld zł (o 2,5 mld zł więcej niż zapisano w budżecie).

Wydatki budżetu w 2024 r. wyniosły ponad 834,3 mld zł, a więc o ok. 32 mld zł mniej niż zaplanowano (wykonanie wydatków budżetu wyniosło 96,3 proc. planu).

Deficyt budżetu państwa w 2024 r. wyniósł 210,9 mld zł. To 87,8 proc. kwoty zaplanowanej na cały ub.r. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą budżetową, deficyt został zaplanowany na 240,3 mld zł.

Deficyt za styczeń

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów w styczniu br. dochody budżetu państwa wyniosły 47 mld 390,9 mln zł, co stanowi 7,5 proc. zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 632 mld 848,2 mln zł. Z budżetu państwa wydano w styczniu 50 mld 596,4 mln zł, czyli 5,5 proc. całorocznego planu w wysokości 921 mld 618,2 mln zł. Tym samym deficyt budżetu po styczniu wyniósł 3 mld 205,6 mln zł - 1,1 proc. deficytu dopuszczonego na koniec tego roku w wysokości 288 mld 770 mln zł.

Z publikacji resortu finansów wynika, że dochody podatkowe sięgnęły 43 mld 175,6 mln zł, czyli 7,6 proc. przewidzianych w tym roku dochodów podatkowych w kwocie 570 mld 772,2 mln zł. Największą część wpływów podatkowych w styczniu stanowiły podatki pośrednie, które wyniosły 42 mld 510,3 mln zł (9,4 proc. całorocznego planu w wysokości 452 mld 962 mln zł), w tym z akcyzy do budżetu trafiło 7 mld 755,4 mln zł (7,9 proc. planu na 2025 r. w wysokości 98 mld 136 mln zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) przyniósł budżetowi państwa w styczniu 6 mld 15,5 mln zł (8,5 proc. całorocznego planu w wysokości 70 mld 719 mln zł), a w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano deficyt w kwocie 6 mld 681,5 mln zł (wobec planowanych na koniec roku wpływów w wysokości 31 mld 735,6 mln zł). Resort finansów wskazał na zmniejszenie dochodów o udziały w CIT i PIT za styczeń - zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r. - w wysokości 29 mld 82,7 mln zł.

Wśród styczniowych wydatków najwyższą kwotę stanowiły subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 mld 275,7 mln zł (12,7 proc. z 49 mld 421,3 zł planu na 2025 r.).

Na obsługę długu Skarbu Państwa resort finansów przeznaczył w styczniu br. 4 mld 88,4 mln zł, co stanowi 5,4 proc. z kwoty 75 mld 500 mln zł przewidzianej na cały 2025 rok).



red./PAP