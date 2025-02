Kolejne emocje z Ligą Mistrzów

Środowy mecz Realu Madryt z Manchesterem City przyciąga szczególną uwagę przed rewanżami w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Anglii "Królewscy" zwyciężyli 3:2. Najbliższej udziału w kolejnej fazie - po zwycięstwach 3:0 na wyjazdach - są Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund.

Rywalizacja broniącego trofeum Realu z triumfatorem LM z 2023 roku od początku była określana absolutnym szlagierem tej fazy rozgrywek, a często nawet "przedwczesnym finałem".

Przebieg meczu w Manchesterze, który odbył się w miniony wtorek, nie zawiódł oczekiwań piłkarskich fanów. Emocji było mnóstwo, ładnych akcji również.

Obie bramki dla ekipy City, która prowadziła 2:1, zdobył wówczas Erling Haaland, a dla "Królewskich" trafili Kylian Mbappe, Brahim Diaz oraz w doliczonym czasie gry Jude Bellingham.

Dla Mbappe to już 52. gol w Lidze Mistrzów. Natomiast Haaland ma 49 bramek, dzięki czemu wskoczył do dziesiątki klasyfikacji wszech czasów LM (na 10. miejsce).

— Mieliśmy możliwość, żeby wyjść na rewanż na Bernabeu z wynikiem 2:1. A teraz potrzebujemy tam gola, żeby wyrównać stan rywalizacji — przyznał obrońca mistrzów Anglii John Stones.

Środowy rewanż (21.00) też zapowiada się ciekawie. Faworytami wydają się "Królewscy", ale podopieczni Carlo Ancelottiego nie wygrali żadnego z trzech ostatnich meczów w hiszpańskiej ekstraklasie. Natomiast Manchester City, który raczej nie obroni tytułu mistrzów Anglii, przystąpi do konfrontacji w Madrycie podbudowany efektownym zwycięstwem 4:0 nad Newcastle United.

Najbliżej awansu do 1/8 finału LM są Paris Saint-Germain i Borussia, mające trzybramkowe zaliczki (po 3:0) z wyjazdowych spotkań. Paryżanie pokonali Brest na stadionie w Guingamp, gdzie ten zespół występuje w LM jako gospodarz, a piłkarze z Dortmundu wygrali wysoko w Lizbonie ze Sportingiem.

Rewanże w Paryżu i Dortmundzie odbędą się w środę (ten w Niemczech już o 18.45).

W korzystnej sytuacji, choć nie aż tak komfortowej jak PSG i BVB, jest Feyenoord Rotterdam. Holenderski zespół, ze sprowadzonym 20 stycznia z Brightonu Jakubem Moderem w składzie, pokonał w ubiegłym tygodniu u siebie AC Milan 1:0.

Jednobramkowe zwycięstwo (2:1) u siebie odniósł też Club Brugge, ale bez Michała Skórasia w kadrze. Belgijska drużyna niespodziewanie pokonała u siebie Atalantę Bergamo 2:1, o czym zadecydował gol z rzutu karnego w 90+4. minucie Szweda Gustafa Nilssona.

Rewanże w tych parach w obu włoskich miastach zaplanowano na wtorek. Milan rozpocznie już o 18.45, zaś Atalanta o 21.00.

Arbitrem głównym spotkania w Mediolanie będzie Szymon Marciniak, a sędzią VAR - Tomasz Kwiatkowski.

Inny z włoskich klubów, Juventus Turyn, w którym od dawna nie gra kontuzjowany Arkadiusz Milik, wystąpi w środowy wieczór w Eindhoven i będzie bronić skromnej zaliczki (2:1) z pierwszego meczu.

Kłopoty z awansem może mieć we wtorek AS Monaco, które w poprzednim tygodniu - z Radosławem Majeckim w bramce - uległo u siebie Benfice Lizbona 0:1, o czym przesądził gol na początku drugiej połowy Vangelisa Pavlidisa. Grecki napastnik znalazł się sam przed polskim golkiperem i - mimo ostrego kąta - udanie go przelobował po sprytnym, technicznym uderzeniu.

Porażkę u siebie poniósł także Celtic Glasgow, który uległ Bayernowi Monachium 1:2. Na ławce rezerwowych gospodarzy siedział obrońca Maik Nawrocki.

Zgodnie z nowymi zasadami zreformowanych rozgrywek LM drużyny z miejsc 1-8 po fazie ligowej zakwalifikowały się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 grają o awans właśnie w barażach. Pozostałe ekipy (25-36) odpadły z rozgrywek UEFA.

Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyły: Liverpool, Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, Arsenal Londyn Jakuba Kiwiora, Inter Mediolan Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego (wypożyczonego niedawno z Romy), Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lille oraz Aston Villa Matty'ego Casha.

Pary 1/8 finału zostaną wylosowane 21 lutego.

Źródło: PAP/red.