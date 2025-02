Trump wydał specjalne rozporządzenie. Władza u stóp Muska?

Donald Trump wydał specjalne rozporządzenie, które przyznaje Elonowi Muskowi jeszcze większe uprawnienia, co może skutkować masowymi zwolnieniami. O co dokładnie chodzi?

Prezydent USA nakazał agencjom federalnym ścisłą współpracę z Elonem Muskiem, który pełni rolę głównego doradcy w kwestii redukcji zatrudnienia w administracji rządowej – informuje Reuters. Trump zobowiązał agencje do zidentyfikowania pracowników, którzy mogą zostać zwolnieni, oraz wskazania stanowisk, z których można całkowicie zrezygnować.

Zanim prezydent podpisał rozporządzenie, Musk towarzyszył mu w Gabinecie Owalnym, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Podkreślał, że jego celem jest eliminacja marnotrawstwa środków publicznych.

— Prezydent przyznał mu bezprecedensowe uprawnienia do demontażu części rządu USA — zauważa Reuters.

Musk dodał, że Trump ma silny mandat społeczny do takich działań.

— Ludzie głosowali za poważną reformą rządu. Nie powinno być co do tego wątpliwości — zaznaczył.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, agencje federalne mają zatrudniać maksymalnie jednego nowego pracownika na czterech odchodzących. Wyjątkiem od tych cięć budżetowych są pracownicy kluczowi dla bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego oraz egzekwowania przepisów imigracyjnych.

Wcześniej administracja Trumpa rozesłała do dwóch milionów pracowników propozycję „nie do odrzucenia” – finansowe korzyści w zamian za rezygnację z pracy, na co mieli czas do 6 lutego. Jednak sędzia federalny tymczasowo zablokował ten plan. Obecne rozporządzenie Trumpa i Muska może być próbą obejścia tej decyzji sądu.

