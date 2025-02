Abp Stanisław Gądecki: Działania minister Nowackiej wypierające religię z polskich szkół wpisują się w okres stalinizmu

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że od 1 września 2025 r. religia lub etyka w szkołach będą się odbywać w wymiarze jednej godziny tygodniowo – bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ucznia lub bezpośrednio po nich. Rozporządzenie w tej sprawie podpisała minister edukacji Barbara Nowacka, która w walce z religią w szkołach dopięła swego.

„To przypomina czasy rosyjskie”

— Dąży do tego, żeby wyeliminować religię ze szkoły, a w tamtym czasie, w czasach stalinowskich też zmierzano do tego, by wprowadzić taki rygor, że dopiero po 18 roku życia można wejść do kościoła, czyli tym, którzy są jeszcze niepełnoletni, nie wolno było uczestniczyć w życiu Kościoła. To jest takie poczynanie, które w Rosji było szeroko praktykowane i przypomina właśnie czasy rosyjskie — podkreślił ks. abp Stanisław Gądecki.

Jak zaznaczył, „człowiek jest zawsze pchany ku temu, co wyżej, czyli ku Bogu i jeśli się sprzyja właśnie takiemu kierunkowi, żeby odwrócić człowieka od Boga, to wiadomo, że Sobór Watykański II powiedział, iż stworzenie bez Stwórcy marnieje, czyli że człowiek bez żywego odniesienia do swojego Stwórcy ginie”.

— Jeśli mamy propagować akurat taką metodę edukacji, to jest pożałowania godna metoda — wskazał abp Stanisław Gądecki.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl