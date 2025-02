Odkryto nowe złoże gazu ziemnego w Polsce

Złoże gazu ziemnego Siedlemin zostało odkryte na głębokości około 3 km w ramach wspólnego projektu Orlenu oraz jego spółki celowej do poszukiwań i wydobycia węglowodorów Orlen Upstream Polska - wiercenie otworu poszukiwawczego wykonała spółka Exalo Drilling z Grupy Orlen.

"Po przeprowadzeniu testów produkcyjnych, zasoby złoża oszacowano na ponad 235 mln metrów sześc." - poinformował w poniedziałek koncern.

Według Orlenu, złoże Siedlemin znajduje się w rejonie "o dobrych perspektywach dla wydobycia węglowodorów", co potwierdzają wyniki dotychczasowych prac poszukiwawczych i znalezione złoża gazu ziemnego: Radlin, Klęka, Klęka E, Roszków i Chwalęcin.

"Zgodnie z deklaracjami maksymalizujemy wydobycie w Polsce, by wykorzystać wszystkie dostępne możliwości. Odkrycie złoża Siedlemin pod Jarocinem potwierdza mocną pozycję Wielkopolski na energetycznej mapie kraju. Właśnie w tym województwie Orlen wydobywa najwięcej gazu ziemnego w kraju" - poinformował Wiesław Prugar, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment wydobycia.

Jak podkreślił, poszukiwania i odkrycia nowych złóż wpisują się w strategię Grupy Orlen, w której "gaz jest paliwem wspierającym transformację energetyczną poprzez bilansowanie systemu w coraz większym stopniu opartego na odnawialnych źródłach energii".

Orlen zapowiedział, że planuje kolejne poszukiwania w rejonie, gdzie odkryto nowe złoże. Koncern zwrócił jednocześnie uwagę, że dzięki temu, iż posiada tam dobrze rozwiniętą infrastrukturę produkcyjną i przesyłową, może ograniczyć czas i koszty związane z rozpoczęciem eksploatacji nowych zasobów.

Koncern podał, że w 2023 r. wydobycie gazu ziemnego przez Grupę Orlen wyniosło 7,1 mld metrów sześc., co odpowiadało 42 proc. krajowego zapotrzebowania, przy czym wydobycie w Polsce wyniosło 3,4 mld metrów sześc., z czego na terenie Wielkopolski prawie 1,7 mld metrów sześć.

Orlen podkreślił, że firmy wydobywające w Polsce ropę i gaz zobowiązane są do uiszczania specjalnej opłaty eksploatacyjnej, której 90 proc. przekazywane jest samorządom, gdzie prowadzone jest wydobycie, stanowiąc "stabilne źródło dochodów budżetowych". Koncern podał, że łączna wartość opłat eksploatacyjnych dla gmin, na terenie których działalność prowadzi oddział Zielona Góra w 2024 r. wyniósł prawie 80 mln zł.

Na początku stycznia tego roku Orlen ogłosił nową strategię do 2035 r. Koncern podał, że jednym z celów jego priorytetowych przedsięwzięć jest zwiększenie łącznego wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych i zagranicznych w roku 2030 do 12 mld metrów sześc., w tym ze złóż w Polsce do 4 mld metrów sześc.

Według strategii Orlenu do 2035 r. skumulowany zysk operacyjny EBITDA LIFO w latach 2025-2035 ma wynieść 500-550 mld zł. Z kolei skumulowane nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem inwestycji kapitałowych w latach 2025-2035 mogą wynieść od 350 do 380 mld zł, z czego od 270 do 290 mld zł to nakłady elastyczne, umożliwiające aktywne zarządzanie budżetem inwestycyjnym.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy i gazu, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR. (PAP)