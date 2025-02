Jezioro Aralskie. Jedna z największych katastrof ekologicznych?

Jezioro Aralskie niegdyś rozciągało się na powierzchni 68 tysięcy kilometrów kwadratowych, jednak obecnie jego rozmiar zmniejszył się niemal dziesięciokrotnie. Było to czwarte co do wielkości jezioro na świecie, a dziś niemal całkowicie wyschło, zamieniając się w pustynię. Naukowcy uznają to zjawisko za jedną z największych katastrof ekologicznych w historii.