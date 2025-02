Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać 5 tysięcy złotych emerytury?

Obecni 30-latkowie muszą zarabiać co najmniej 6 tysięcy złotych miesięcznie, aby w przyszłości otrzymać świadczenie w wysokości 5 tysięcy złotych. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że kobiety muszą zarabiać znacznie więcej niż mężczyźni, by uzyskać taką samą emeryturę. Jak duża jest ta różnica?

W Polsce kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, natomiast mężczyźni dopiero po ukończeniu 65. roku życia. To kluczowy czynnik, powodujący niższe emerytury kobiet, ponieważ zgromadzony kapitał musi wystarczyć na dłuższy okres świadczeń.

Dlatego, aby osiągnąć taki sam poziom emerytury co mężczyźni, kobiety muszą zarabiać więcej.

Z analiz Łukasza Kozłowskiego, ekonomisty FPP, cytowanego przez money.pl, wynika, że przeciętny 30-latek musi zarabiać około 6200 zł brutto miesięcznie, aby w wieku 65 lat otrzymać 5 tysięcy złotych emerytury. W przypadku kobiet, które przechodzą na emeryturę pięć lat wcześniej, konieczne zarobki wynoszą co najmniej 9800 zł brutto.

Dla porównania, minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 roku wyniesie 4666 zł brutto, co oznacza, że po 30 latach pracy przełoży się na świadczenie zbliżone do emerytury minimalnej. Obecnie jej wysokość to 1780,96 zł brutto.

Dlaczego emerytury kobiet są niższe?

Przyczyny różnic w wysokości świadczeń emerytalnych między płciami wynikają głównie z dłuższej średniej długości życia kobiet oraz ich niższego wieku emerytalnego. Oznacza to, że zgromadzony kapitał emerytalny musi wystarczyć na dłuższy okres, co skutkuje niższym miesięcznym świadczeniem. Dane z tablic dalszego trwania życia wskazują, że w ubiegłym roku średnia emerytura 65-latka zmniejszyła się o 19 zł, a dla 60-letniej kobiety o co najmniej 27 zł.

Aby kobiety mogły otrzymywać taką samą emeryturę jak mężczyźni, ich zarobki muszą być o ponad 3,5 tys. zł wyższe przez cały okres aktywności zawodowej.

Jakie zarobki zapewnią wyższe świadczenie?

Ekonomista wskazuje, że wysokość przyszłej emerytury zależy od całkowitych zarobków w trakcie pracy zawodowej. Oto przykładowe wyliczenia:

— 3 000 zł emerytury - zarobki od 3722 zł do 5873 zł brutto miesięcznie,

— 4 000 zł emerytury - zarobki od 4962 zł do 7831 zł brutto miesięcznie,

— 6 000 zł emerytury - zarobki od 7443 zł do 11 747 zł brutto miesięcznie,

— 8 000 zł emerytury - zarobki od 9924 zł do 15 662 zł brutto miesięcznie.

Takie wynagrodzenie pozwala zgromadzić około 1 mln zł kapitału w przypadku mężczyzn oraz 1,2 mln zł w przypadku kobiet, co umożliwia wypłatę 5 tysięcy zł brutto miesięcznie. W kalkulacjach uwzględniono realny wzrost wynagrodzeń na poziomie 1,5 proc. rocznie oraz waloryzację kapitału emerytalnego o 3 proc. rocznie.

Obecnie średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 8100 zł brutto miesięcznie, a średnia emerytura w 2024 roku przekroczyła 3,5 tys. zł brutto.

źródło: Interia (biznes)