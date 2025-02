Siarczysty mróz zaskoczył? Znamy najnowsze prognozy pogody na najbliższe dni

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europę Północną i Wschodnią obejmują wyże, tylko południowo-zachodnia część kontynentu pozostaje w zasięgu niżu z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu silnego i rozległego wyżu z centrum nad południową Skandynawią. Ze wschodu napływa powietrze polarne kontynentalne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1024 hPa. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia.

W poniedziałek będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie przed południem na zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od -4 st.C; -1 st.C na północnym wschodzie, około 2 st.C w centrum, do 4 st.C; 5 st.C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem na wschodzie i północnym wschodzie kraju wzrastające miejscami do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna od -11 st.C; -8 st.C na wschodzie, około

-6 st.C w centrum, do -5 st.C; -3 st.C na zachodzie. Miejscami w kotlinach górskich spadek temperatury do -13 st.C;

-12 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich.

We wtorek spodziewane jest zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie na wschodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowanego i duże. Na wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -5 st.C; -3 st.C na północnym wschodzie, około 0 st.C w centrum, do 3 st.C; 5 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

W Warszawie w poniedziałek będzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna około 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna około -7 st.C. Wiatr słaby, wschodni. We wtorek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna około -2 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni. (PAP)