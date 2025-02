Friedrich Merz dąży do szybkiego utworzenia rządu i paktu z Polską

Kandydat na kanclerza Niemiec z ramienia CDU/CSU Friedrich Merz powiadomił, że jeśli wygra wybory do Bundestagu, które odbędą się 23 lutego, to chce utworzyć rząd w ciągu dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że formowanie rządu zakończy się do Wielkanocy - powiedział polityk chadecji gazetom z grupy medialnej Funke.

Lider CDU przyznał, że to "ambitny" cel. Jak dodał, nowy rząd federalny musiałby "podjąć, najpóźniej do przerwy letniej, kilka decyzji, które będą miały rzeczywisty i psychologiczny wpływ, zwłaszcza na przedsiębiorstwa".

Podczas konferencji partyjnej, zorganizowanej 3 lutego, CDU przyjęła program działań, który ma zostać wdrożony natychmiast, jeśli partia dojdzie do władzy. W centrum zainteresowania partii znalazły się bezpieczeństwo i migracje oraz gospodarka.

W programie mowa jest o stałych kontrolach na wszystkich granicach państwowych Niemiec oraz zawracaniu z granicy osób bez dokumentów upoważniających do wjazdu, nawet jeżeli zgłaszają chęć ubiegania się o azyl. Cudzoziemcy zobowiązani do opuszczenia terytorium RFN mają być zatrzymywani do czasu dobrowolnego wyjazdu lub deportacji. CDU chce ponadto ograniczyć przyjazd członków rodzin do osób posiadających jedynie ochronę tymczasową, nie uprawniającą do pobytu stałego. Rozszerzone mają być też kompetencje policji federalnej w walce z nielegalną imigracją.

CDU zapowiada również: obniżenie cen energii, ograniczenie biurokracji, wprowadzenie ulg podatkowych dla emerytów, którzy nadal pracują, obniżenie do 7 proc. podatku VAT na działalność restauracji i barów oraz zwrot kosztów oleju napędowego dla rolników.

W sondażach wyborczych chadecja cały czas prowadzi z około 30-procentowym poparciem. W nowym badaniu, przeprowadzonym przez sondażownię Insa dla gazety "Bild am Sonntag", najważniejsi gracze: chadecja, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) i socjaldemokraci (SPD), stracili po jednym punkcie procentowym - zwracają w sobotę uwagę niemieckie media.

Chadecy cieszą się poparciem rzędu 29 proc., AfD - 21 proc., a socjaldemokraci - 16 proc. Sondaż dla "Bild am Sonntag" pokazuje również tendencję wzrostową partii Lewicy, która osiąga 5 proc. poparcia i tym samym weszłaby do Bundestagu.

PAP