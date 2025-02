Mateusz Dubiel zwycięzcą 53. Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Jury pod przewodnictwem Piotra Palecznego przyznało następujące nagrody: I nagrodę zdobył Mateusz Dubiel, II nagrodę - Krzysztof Wierciński; III nagrodę ex aequo zdobyli Antoni Kleczek i Julia Łozowska; IV i V nagrody nie przyznano; VI nagrodą uhonorowano ex aequo Yehudę Prokopowicza i Kamilę Sacharzewską.

Laureaci I i II nagrody są upoważnieni do uczestnictwa w XIX Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim z pominięciem eliminacji wstępnych. Laureaci III miejsca są upoważnieni do uczestnictwa w eliminacjach do XIX Międzynarodowym Konkursu Chopinowskiego z pominięciem procesu kwalifikacji.

Konkursową rywalizację 1 lutego rozpoczęło 28 pianistów. Spośród 15 muzyków, którzy uczestniczyli w przesłuchaniach drugiego etapu, 8 zakwalifikowało się do finału.

Uczestnikom podczas sesji finałowych towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą maestro Michała Nesterowicza.

W finale pianiści grali jeden z wybranych przez siebie koncertów Fryderyka Chopina: e-moll op. 11 lub f-moll op. 21.

Konkurs Pianistyczny składał się z trzech etapów. Podczas dwóch pierwszych etapów miały miejsce recitale solowe. Podczas I etapu pianiści wykonywali etiudy, nokturny, ballady, walce lub preludia. W etapie II interpretowali Sonatę b-moll op.35 lub sonatę h-moll op.58 oraz pełen cykl mazurków. W czasie całego Konkursu pianiści wykonywali program z pamięci.

Jury obradowało w składzie: prof. Ewa Pobłocka, prof. Piotr Paleczny, prof. Wojciech Świtała, prof. Waldemar Wojtal, prof. Paweł Zawadzki oraz dr hab. Paweł Wakarecy.

53. edycja konkursu

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina po raz pierwszy odbył się w 1968 roku i należy obecnie do najważniejszych krajowych konkursów pianistycznych. Organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, adresowany jest do polskiej młodzieży muzycznej - studentów Akademii Muzycznych i uczniów Szkół Muzycznych II stopnia.

„Konkurs może być swoistą przepustką do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina i stanowi niejako sprawdzenie dla polskiej ekipy przed dużym Konkursem, który nas czeka w tym roku – powiedział PAP Aleksander Laskowski, rzecznik NIFC - Pamiętajmy, że laureaci I i II nagrody do październikowego Konkursu wchodzą z pominięciem etapu eliminacji” – dodał.

Laureaci zostaną objęci programem koncertowo-promocyjnym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Dla uczestników przewidywane są następujące nagrody:

I nagroda - 25 000 zł; II nagroda - 18 000 zł; III nagroda - 16 000 zł; IV nagroda - 13 000 zł; V nagroda - 10 000 zł; VI nagroda - 7 000 zł

Laureaci, którzy odnieśli sukcesy na obydwu konkursach to m.in. Janusz Olejniczak, Krystian Zimerman, Ewa Pobłocka, Krzysztof Jabłoński, Wojciech Świtała czy Rafał Blechacz.

Zwycięzcy tegorocznego Konkursu wystąpią w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej podczas uroczystego koncertu, a towarzyszyć im będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Michała Nesterowicza. Koncertu będzie można wysłuchać w transmisji w Programie 2. Polskiego Radia o godz.18. (PAP)

