Po masowej strzelaninie Szwecja zmienia politykę dotyczącą broni

Napastnik, zidentyfikowany jako 35-letni Rickard Andersson, posiadał legalnie zarejestrowane karabiny, z których trzy odnaleziono na miejscu zdarzenia. Policja nie ujawnia jeszcze motywu działania napastnika ani szczegółów dotyczących użytej broni.

W odpowiedzi na tę tragedię, rządowa koalicja, wspierana przez skrajnie prawicową partię Szwedzcy Demokraci, ogłosiła plany wprowadzenia surowszych regulacji dotyczących posiadania broni. Zmiany mają obejmować ograniczenia w dostępie do broni półautomatycznej oraz wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli nabywców. Premier Ulf Kristersson podkreślił, że kluczowe jest zapewnienie, aby broń trafiała wyłącznie w ręce osób odpowiedzialnych.

Szwecja, znana z wysokiego poziomu posiadania broni, nie doświadczała dotychczas tego rodzaju ataków na tak dużą skalę. W wyniku tragedii pojawiły się napięcia wśród społeczności imigranckich, jako że wśród ofiar znaleźli się Syryjczycy i Bośniacy. Policja kontynuuje dochodzenie, a w kraju trwa intensywna debata na temat przyszłości polityki dotyczącej broni.

Z danych szwajcarskiego badania z 2017 roku wynika, że w Szwecji cywile posiadają około 2,3 miliona sztuk broni, co odpowiada około 23 sztukom na 100 osób. Dla porównania, w Norwegii jest to 29 sztuk, a w USA aż 120 na 100 osób. Aby uzyskać licencję myśliwską w Szwecji, konieczne jest zdanie testu teoretycznego oraz praktycznego, co zrobiło już około 280 000 Szwedów.

