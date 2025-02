Dubai wybuduje kompleks wiszących basenów i ogrodów

Dubaj, miasto znane z niezwykłych osiągnięć architektonicznych, wkrótce wzbogaci się o nową, spektakularną inwestycję – " Therme Dubai – Islands in the Sky". Ten innowacyjny projekt, realizowany przez Therme Group, ma na celu wprowadzenie relaksu i wellness na zupełnie nowy poziom, oferując gościom dostęp do wiszących ogrodów, basenów termalnych oraz przestrzeni kulturalnych.

Kompleks, zaprojektowany przez uznaną pracownię Diller Scofidio + Renfro, osiągnie imponującą wysokość 100 metrów i zostanie usytuowany w Parku Zabeel, w pobliżu Pałacu Królewskiego. Jego unikalna architektura, przypominająca wertykalne ogrody, będzie składać się z różnych „wysp”, które staną się miejscami relaksu, wyposażonymi w baseny, zieleń oraz panoramiczne widoki na miasto.

Therme Dubai ma przyciągnąć 1,7 miliona gości rocznie, ustanawiając nowy standard holistycznego podejścia do zdrowia i dobrego samopoczucia. Projekt przewiduje zastosowanie ekologicznych rozwiązań, takich jak recykling 90% wody w basenach oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Budowa obiektu rozpocznie się w 2026 roku, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. To jednak nie koniec ambitnych inwestycji w Dubaju – w nadchodzących latach miasto wzbogaci się także o Burdż Azizi, drugi najwyższy budynek świata, oraz Ciel Dubai Marina, najwyższy hotel na globie.

