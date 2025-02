Osoby dotknięte kryzysem bezdomności pod opieką olsztyńskich policjantów

Od początku zimy, regularnie, co najmniej raz w tygodniu, olsztyńscy policjanci wspólnie z urzędnikami miasta odwiedzają miejsca, w których przebywają osoby dotknięte kryzysem bezdomności. W czasie jednego dnia mundurowi sprawdzają kilkanaście miejsc, w których na co dzień można spotkać ludzi narażonych na wychłodzenie, głód i inne niebezpieczeństwa.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej regularnie odwiedzają miejsca, w których przebywają osoby dotknięte kryzysem bezdomności.

Od grudnia tego roku takie wizyty odbywają się regularnie co najmniej raz w tygodniu. Funkcjonariusze i urzędnicy ustalili, że w Olsztynie jest co najmniej kilkanaście miejsc, w których na co dzień przebywają lub nocują ludzie, którzy z jakiś powodów nie mają stałego mieszkania.

W czasie takich wizyt sprawdzają, czy ich podopiecznym nie grozi niebezpieczeństwo wynikające z niskich temperatur, pytają o stan zdrowia i podstawowe potrzeby.

Przy okazji każdy z odwiedzanych może zaopatrzyć się u mundurowych w elementy odblaskowe, by być lepiej widocznymi w czasie przemieszczania się ulicami miasta.