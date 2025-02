Chodnik donikąd na olsztyńskim Podgrodziu. Jest szansa na dokończenie inwestycji? [ZDJĘCIA]

Budowa ścieżki spacerowej na Podgrodziu dobiegła końca, ale chodnik nie został dokończony. Obecnie prowadzi on donikąd. To projekt ubiegłorocznego Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, co więc jest przyczyną niedokończonej inwestycji?

Zakończenie budowy chodnika na Podgrodziu to pierwszy krok do realizacji ambitnego projektu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO) w okolicach ulic Borkowskiego i Korczaka. Jednak mimo zakończenia prac na części terenu, nie udało się zrealizować całego zamierzonego przedsięwzięcia. Choć przewidywana ścieżka spacerowa o długości około 0,3 km oraz elementy infrastruktury parkowej, takie jak ławki, kosze na śmieci i latarnie parkowe, nie powstały w pełni, projekt wciąż ma szansę na dalszy rozwój.

W ramach ubiegłorocznej edycji OBO mieszkańcy Podgrodzia zgłosili pomysł utwardzenia alei parkowej, uporządkowania terenu zielonego oraz wyremontowania schodów prowadzących od ulicy Barczewskiego. W planach było także doświetlenie terenu, w tym ubiegłorocznego psiego wybiegu.

— Teren jest podmokłą łąką, zarośniętą dzikimi krzakami i drzewami. Stanowi on nieużytek, na którym sporadycznie spacerują mieszkańcy ze swoimi psami. Niestety, z uwagi na zaniedbanie, miejsce to staje się siedliskiem nielegalnych libacji alkoholowych i gromadzenia się śmieci — pisali twórcy projketu.

Pomimo ograniczonego budżetu, z końcem grudnia ubiegłego roku udało się zakończyć budowę chodnika, który biegnie aż do psiego wybiegu. Niestety, środki przeznaczone na projekt nie pozwoliły na realizację pełnej wersji planu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Patryka Pulikowskiego, rzecznika miasta, przeznaczone fundusze wystarczyły jedynie na przygotowanie dokumentacji dla całego chodnika - aż do połączenia z chodnikiem przy ulicy - oraz budowę traktu do wysokości wybiegu. Dodatkowe elementy, takie jak oświetlenie czy dalsze części infrastruktury parkowej, zostały wstrzymane z powodu braku środków.

Jednak nie wszystko stracone! Do 20 lutego trwa nabór projektów do kolejnej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, co daje mieszkańcom Podgrodzia doskonałą okazję, by kontynuować rozpoczęte zadanie. Jak przypomina rzecznik miasta, OBO to część budżetu miejskiego, który jest bezpośrednio zależny od decyzji samych mieszkańców. Każdy zgłoszony projekt ma szansę na realizację, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby głosów.

Ukończenie całego projektu, w tym budowy pełnej ścieżki spacerowej oraz doświetlenia terenu, pomoże przemienić obecny nieużytek w atrakcyjny, bezpieczny park, dostępny nie tylko dla mieszkańców osiedla, ale także dla spacerowiczów z Łynostrady. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa tego terenu z pewnością przyczyni się do eliminacji problemu nielegalnego spożycia alkoholu oraz uczyni przestrzeń bardziej przyjazną i funkcjonalną.

Ubiegłoroczny projekt psiego wybiegu, który okazał się dużym sukcesem, dowiódł, że mieszkańcy Podgrodzia są zaangażowani w dbanie o wspólne dobro. Rozwinięcie tej przestrzeni w przyszłości tylko wzmocni obywatelskie postawy wśród lokalnej społeczności.

Mieszkańcy mają więc szansę na kontynuację tego przedsięwzięcia i dalsze wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej w tej okolicy. Zgłoszenia do OBO przyjmowane są do 20 lutego – to ostatni moment, aby ponownie powalczyć o rozwój tej przestrzeni w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

