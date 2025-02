Amerykańskie statki podległe rządowi nie zapłacą za korzystanie z Kanału Panamskiego

Należące do rządu Stanów Zjednoczonych statki będą mogły bez opłat korzystać z Kanału Panamskiego - poinformował w środę Departament Stanu USA w sieci społecznościowej X.

Statki należące do rządu Stanów Zjednoczonych będą mogły przepływać przez Kanał Panamski bez opłat, co pozwoli władzom USA zaoszczędzić każdego roku miliony dolarów. Rząd Panamy podjął takie zobowiązanie - czytamy w komunikacie.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth przeprowadził w środę rozmowę telefoniczną z ministrem bezpieczeństwa publicznego Panamy Frankiem Abrego, w której podkreślił, że ochrona interesów bezpieczeństwa narodowego USA jest "najwyższym priorytetem". Obejmuje to zapewnienie bezproblemowego dostępu do Kanału Panamskiego i jego ochronę przed zagraniczną ingerencją.

2 lutego sekretarz Stanu USA Marco Rubio spotkał się z prezydentem Panamy Jose Raulem Moulino w stolicy republiki. W trakcie spotkania przekazał, że status quo w sprawie Kanału Panamskiego i wpływy Chin na tym obszarze są dla USA nie do zaakceptowania.

Prezydent USA Donald Trump w przemówieniu inauguracyjnym 20 stycznia ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą przejąć kontrolę nad Kanałem Panamskim, jeśli uznają, że Panama nie przestrzega warunków traktatu z 1977 r. Wcześniej podkreślał, że przekazanie Panamie kontroli nad tą strategicznie ważną drogą wodna w 1999 r. było "gestem współpracy", a nie ustępstwem.

Prezydent Mulino zapowiedział przeprowadzenie audytu w portach znajdujących się w pobliżu kanału, które są zarządzane przez chińskie firmy. Zapewnił również, że panamski rząd nie przedłuży umowy o przystąpieniu do chińskiej inicjatywy "pasa i drogi" z 2017 roku.

Duże terminale kontenerowe po obu stronach kanału od 1997 roku obsługuje firma Hutchison Ports PPC z siedzibą w Hongkongu. Są jednak obawy, że rząd w Pekinie może rozszerzyć swój wpływ na porty i szlaki morskie również za pośrednictwem prywatnych chińskich firm - zauważa agencja dpa.

Oprócz okrętów wojennych i jednostek Straży Przybrzeżnej, do rządu USA należy wiele innych typów jednostek pływających, np. statki badawcze Krajowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), statki Korpusu Inżynieryjnego Armii USA do badań hydrograficznych i topograficznych, lodołamacze, np. USCGC Polar Star, używane przez Straż Przybrzeżną do nawigacji i wykonywania misji w regionach polarnych oraz podległe administracji holowniki, udzielające pomocy większym jednostkom w portach. (PAP)