Amerykański samolot wojskowy z deportowanymi Hindusami ląduje w Amritsar

W środę rano amerykański samolot wojskowy, na pokładzie którego znajdowało się 104 deportowanych obywateli Indii, wylądował w Amritsarze, w stanie Pendżab. Hindusi zostali wydaleni z USA z powodu nielegalnego przekroczenia granicy.

Samolot wystartował z Teksasu we wtorek wieczorem, a władze Pendżabu zorganizowały specjalne punkty przyjmowania deportowanych, obiecując „przyjazne” traktowanie.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa uczyniła masowe deportacje kluczowym elementem swojej polityki imigracyjnej. USA zidentyfikowały około 18 tysięcy obywateli Indii jako osoby przebywające w kraju nielegalnie. Trump ogłosił, że premier Indii, Narendra Modi, zobowiązał się do współpracy w zakresie repatriacji deportowanych.

Deportowani, głównie z Pendżabu, Hariany, Uttar Pradesh i Gudżaratu, zostali odizolowani od innych pasażerów i przewiezieni autobusami do swoich rodzinnych stanów. To nie pierwszy taki lot – w 2024 roku więcej niż tysiąc obywateli Indii zostało odesłanych do kraju zarówno lotami czarterowymi, jak i komercyjnymi. Z danych amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), wynika, że od 2018 roku deportowano prawie 5,5 tysiąca Hindusów, z czego najwięcej – ponad 2,3 tysiąca– w 2020 roku. Problem nielegalnej migracji z Indii do USA narasta, mimo że obie strony deklarują chęć współpracy w tej kwestii.

