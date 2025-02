Studnia obietnic w olsztyńskim amfiteatrze. MOK skłania do refleksji nad mocą słów [ZDJĘCIA]

Na deskach olsztyńskiego amfiteatru stanęła nietypowa instalacja – Studnia obietnic. To kolejna inicjatywa Miejskiego Ośrodka Kultury, która zachęca mieszkańców do zastanowienia się nad wartością składanych przyrzeczeń. Instalacja i towarzysząca jej akcja plakatowa przypominają, jak wielką moc mają słowa, które często rzucamy na wiatr.

Na deskach olsztyńskiego amfiteatru pojawiła się nietypowa instalacja – studnia, która przyciąga uwagę nie tylko swoim wyglądem, ale i przesłaniem. To kolejna zaskakująca inicjatywa Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

„Obiecujesz?” – pytanie, które skłania do myślenia



Instalacja Studnia obietnic ma na celu zachęcić mieszkańców do zastanowienia się nad wagą składanych przyrzeczeń. – Chcemy nakłonić do refleksji na temat składanych przez nas obietnic i ich wartości – informuje MOK Olsztyn na swojej stronie internetowej.

Przechadzając się okolicznymi uliczkami, można zobaczyć i usłyszeć studnię, która przypomina o emocjonalnym ciężarze, jaki często towarzyszy przyrzeczeniom.

Proszę obiecaj mi…

Obiecujesz?

Czy możesz mi to obiecać?

Obiecuję, że…

Tym razem naprawdę obiecuję.

Już nie wierzę w twoje obietnice.

Z obietnicami zawsze tak bywa.

Obiecanki cacanki.

Nic ci nie obiecywałam

Ale kto ci to w ogóle obiecał?

Czy odwiedzający amfiteatr dotrzymają swoich obietnic? To pytanie pozostaje otwarte – tak jak studnia, która czeka na kolejne historie i refleksje.

Przypomnijmy, że w Olsztynie od jakiegoś czasu uwagę mieszkańców zwracają także plakaty, chociaż ich projekt jest bardzo prosty. Na białym tle widnieją tylko napisy takie jak: "Nie będę więcej na Ciebie krzyczeć, córeczko", "W końcu do Ciebie zadzwonię mamo" albo "Znajdę dla Ciebie czas, synku".

Jak się okazuje, jest to najnowsza akcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, która pod nazwą "Obietnice", chce zwrócić uwagę na to, jak wielką moc mają słowa.

— Akcja ma na celu skłonienie nas do refleksji i przypomnienia, jak ważne są słowa i obietnice, które składamy. Mamy nadzieję, że eksponowane hasła zachęcają do pomyślenia i działania - aby zamiast tylko obiecywać, rzeczywiście zrobić coś dla tych, szczególnie tych, na których nam zależy — tłumaczy Agnieszka Prusik z olsztyńskiego MOK-u.

Wydruki pojawiły się w całym mieście. Można je znaleźć na słupach ogłoszeniowych, wiatach przystankowych, w gablocie na terenie CRS Ukiel czy w przestrzeniach MOK Olsztyn.

— Akcja wywołała zdecydowane poruszenie, a opinie, które do nas docierają, są w znakomitej większości pozytywne. Dominują głosy, że kampania jest mocna, poruszająca i skłania do refleksji — dodaje.



MOK Olsztyn