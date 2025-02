To tu w Olsztynie powstaje nowoczesny akademik. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

Działka przy ul. Warszawskiej należała do bardzo zaniedbanych miejsc - w sporej ilości zalegały tam góry śmieci. Jednak w sierpniu 2023 roku rozpoczęto tam prace, które miały znacząco przyczynić się do poprawy jakości terenu przy ruchliwej ulicy.

Przy ul. Warszawskiej 99 powstanie siedmiopiętrowy akademik dedykowany studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Oprócz standardowych boksów i pokoi na wynajem lokatorzy będą mieli do dyspozycji salę rozrywkową, pralnię, suszarnię i rowerownię. Dodatkowo pojawią się specjalne miejsca do spotkań z piłkarzykami oraz stoły do ping ponga. Studenci będą mogli również skorzystać z WiFi.

Jeśli chodzi o część mieszkaniową, to lokatorzy będą mogli wybrać jedno lub dwuosobowe mikroapartamenty z aneksami kuchennymi i łazienkami. W ofercie znajdą się również 3-pokojowe dedykowane większym grupom. Mieszkańcy otrzymają możliwość skorzystania z tarasów, balkonów, a nawet z naziemnej strefy parkowania i hal garażowych.

Budowa ma zakończyć się w ciągu 2025 roku. Na zdjęciach zrobionych przez naszego fotoreportera można zobaczyć, że zewnętrzna strona budynku jest niemalże ukończona w całości - elewacja została wykończona oraz wszystkie okna zostały wstawione.