Cła wprowadzane przez Trumpa uderzą w konsumentów: Oto co podrożeje

Prezydent USA Donald Trump zaczyna wojnę handlową nakładając cła na import z Kanady i Meksyku. To przede wszystkim konsumenci odczują skutki jego decyzji, bo zapłacą więcej za auta, alkohol, paliwo i jedzenie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, ogłosił wprowadzenie ceł na import towarów z Kanady i Meksyku, co spotkało się z natychmiastową reakcją obu krajów, które zapowiedziały działania odwetowe. Chociaż wprowadzenie ceł ma na celu wsparcie amerykańskiego przemysłu, eksperci ostrzegają, że podwyżki mogą negatywnie wpłynąć na konsumentów. W rezultacie, wiele produktów stanie się droższych, co niewątpliwie wpłynie na codzienne wydatki obywateli. Oto lista produktów, które podrożeją:

Samochody



Wzrost ceł na części samochodowe może skutkować podwyżką cen pojazdów nawet o 3 tysiące dolarów. W Ameryce Północnej produkcja samochodów opiera się na skomplikowanych zintegrowanych łańcuchach dostaw, w ramach których części wielokrotnie przekraczają granice USA, Kanady i Meksyku. W rezultacie te dodatkowe koszty zostaną przerzucone na klientów, co może wpłynąć na dostępność i ceny nowych samochodów na rynku.

Piwo, whiskey I tequila

W kontekście branży alkoholowej, ceny popularnych marek, takich jak Modelo, Corona, bourbon i tequila, również mogą wzrosnąć. Producenci mogą zdecydować się na przeniesienie kosztów ceł na konsumentów lub ograniczenie importu tych produktów. Przemysł alkoholowy wyraża zaniepokojenie, zaznaczając, że produkcja tych napojów nie jest łatwa do przeniesienia w inne miejsca, co może prowadzić do dalszych komplikacji na rynku.

Domy i drewno budowlane

Cła na kanadyjskie drewno podnoszą koszty budowy domów w USA. Eksperci ostrzegają, że ceny mieszkań wzrosną, a deweloperzy mogą zrezygnować z nowych projektów. W rezultacie, wielu ludzi może mieć trudności z zakupem nowego mieszkania.

Paliwo

Kanada odgrywa kluczową rolę w dostawach ropy do Stanów Zjednoczonych, zaspokajając 61% zapotrzebowania na importowaną ropę. Wprowadzenie ceł na surowce energetyczne może znacząco wpłynąć na ceny paliw, mimo że USA dysponują własnymi zasobami.

Produkty Spożywcze

Przewiduje się, że awokado z Meksyku, które dominuje na amerykańskim rynku, może również znacznie podrożeć. W szczególności, wzrost cen będzie zauważalny podczas wydarzeń takich jak Super Bowl, kiedy popyt na guacamole osiąga szczyt. Również ceny innych importowanych owoców i warzyw mogą wzrosnąć.



Źródło: BBC