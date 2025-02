Intensywne prace nad biogazownią w Olsztynie [ZDJĘCIA]

Dron Gazety Olsztyńskiej wybrał się na ul. Lubelską, aby sfotografować postęp prac nad budową biogazowni.

Proces tworzenia biogazowni wystartował w 2021 roku, kiedy to rozpoczęto wizyty techniczne w instalacjach biogazowni komunalnych w Polsce i w Niemczech. Porównywano wtedy różne technologie.

— Jako samorządy postawiliśmy na nowoczesne, ale sprawdzone rozwiązania w zakresie przetwarzania bioodpadów. Dzięki tej instalacji, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zwiększy swoje zdolności produkcyjne oraz możliwości rozwoju. Nasza gospodarka odpadami będzie spełniała założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Ale przed nami konieczność zbudowania dobrze funkcjonującego systemu selektywnej zbiórki bioodpadów, w szczególności odpadów kuchennych — powiedział prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

W olsztyńskiej biogazowni zostanie użyta technologia fermentacja mokra dwustopniowa, w konfiguracji z pełną kogeneracją do 1 MW oraz do 30 tys. ton bioodpadów rocznie.

Według prezesa olsztyńskiego ZGOK-u Mariusza Rychcika obecność biogazowni sprawi, że gospodarka odpadami będzie spełniała założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

— Przed nami stoi teraz konieczność zbudowania dobrze funkcjonującego systemu selektywnej zbiórki bioodpadów, w szczególności odpadów kuchennych — dodał prezes ZGOK-u.

O znaczeniu budowy biogazowni na ul. Lubelskiej wspomniał również wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.

— Nowa biogazownia, oparta na zaawansowanych technologiach, przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, poprawy jakości powietrza oraz bardziej efektywnego gospodarowania odpadami. Dla regionu warmińsko-mazurskiego powstanie tej instalacji to duży krok naprzód. Olsztyn i jego okolice są tradycyjnie związane z rolnictwem, a biogazownia pozwoli efektywnie wykorzystywać odpady rolne, co stworzy dodatkowe korzyści ekonomiczne dla lokalnych rolników i przedsiębiorców — powiedział wojewoda.

Do końca 2025 roku każda gmina musi osiągnąć poziom recyklingu na poziomie 55 proc. - tyle odpadów spośród wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców danej gminy, musi trafić do recyklingu. Brak wykonania tego zadania sprawi, że to gmina będzie musiała zapłacić karę finansową.

Na terenie kraju panuje spory kłopot w kwestii osiągnięcia określonego wskaźnika. Głównym powodem jest przede wszystkim nieprawidłowa segregacja, głównie odpadów biodegrowalnych, czyli tzw. kuchennych.

— Odpady bio są ciężkie i jest ich bardzo dużo wśród odpadów, które wytwarzamy. Wyrzucanie odpadów biodegradowalnych do odpadów zmieszanych jest marnotrawstwem. Jeżeli będziemy poprawnie segregować te odpady, umożliwimy naszym gminom uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu i uniknięcie milionowych kar — powiedział główny technolog ZGOK-u, Katarzyna Żurek.

To właśnie w kwestii obsługi odpadów biodegradowalnych najbardziej skupiać będzie się biogazownia.

Koszt budowy instalacji wyniósł 67 mln zł. Finisz budowli ma mieć miejsce pod koniec 2025 roku.