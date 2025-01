Katastrofa lotnicza w USA. Samolot zderzył się ze śmigłowcem i wpadł do rzeki Potomak

Samolot zderzył się w środę z helikopterem w powietrzu i spadł do rzeki Potomak przy podejściu do lądowania na lotnisku Ronalda Reagana pod Waszyngtonem. Na liście pasażerów miało być 60 osób. Śmigłowcem Blackhawk leciało trzech żołnierzy US Army. Na miejscu są służby ratunkowe. Według telewizji CBS News, do tej pory z Potomaku wyciągnięto 18 ofiar śmiertelnych.