Kolumbia odmawia przyjęcia deportowanych, USA nakłada sankcje

Działania te są odpowiedzią na kontrowersyjną decyzję prezydenta Kolumbii, Gustavo Petro, który odmówił przyjęcia deportowanych obywateli. Do zaostrzenia konfliktu między prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a prezydentem Kolumbii, Gustavo Petro, doszło w miniony weekend, kiedy Kolumbia odmówiła przyjęcia dwóch amerykańskich lotów repatriacyjnych z deportowanymi obywatelami Kolumbii.

W odpowiedzi Trump zapowiedział wprowadzenie taryf handlowych, a Departament Stanu USA ogłosił zawieszenie wydawania wiz dla kolumbijskich urzędników oraz ich rodzin, a także zaostrzenie kontroli granicznych dla wszystkich Kolumbijczyków.

„Te środki będą obowiązywać, dopóki Kolumbia nie spełni swoich zobowiązań i nie zacznie przyjmować deportowanych obywateli” – zaznaczył Departament Stanu USA w swoim oświadczeniu.

Pomimo osiągnięcia porozumienia, do którego doszło wkrótce po groźbach Donalda Trumpa, w ramach którego Kolumbia zgodziła się na współpracę z USA w sprawie deportacji, restrykcje pozostaną w mocy do czasu pierwszej skutecznej repatriacji.

W rezultacie setki Kolumbijczyków starających się o wizę do USA zostali zmuszeni do odwołania swoich spotkań w konsulatach. W międzyczasie Departament Stanu wezwał amerykańskich obywateli do ponownego przemyślenia podróży do Kolumbii, wskazując na rosnący poziom przestępczości i terroryzmu. Eksperci ostrzegają, że obecne napięcia dyplomatyczne mogą stać się trwałym elementem relacji między USA a Kolumbią.

