Asteroida 2024 YR4 może uderzyć w Ziemię?

Asteroida 2024 YR4, porównywalna rozmiarem do meteorytu tunguskiego, zbliży się do Ziemi 22 grudnia 2032 roku. Czy istnieje realna szansa na zderzenie z Ziemią?

Asteroida 2024 YR4 została odkryta 27 grudnia 2024 roku przez system ATLAS w Chile. Jest to obiekt typu Apollo o średnicy szacowanej na 40 do 100 metrów, co czyni ją porównywalną z meteorytem tunguskim z 1908 roku.

Obecnie asteroida znajduje się około 43 milionów kilometrów od Ziemi. Przewiduje się, że 22 grudnia 2032 roku zbliży się do naszej planety na odległość około 106 tysięcy kilometrów. Obliczenia wskazują na 1 proc. prawdopodobieństwa kolizji z Ziemią w tym dniu, co odpowiada szansom 1 do 83.

Ze względu na te parametry, 2024 YR4 została sklasyfikowana na poziomie 3 w 11-stopniowej skali zagrożenia Torino. Jest to najwyższy poziom przypisany asteroidzie od czasu Apophis w 2004 roku. Oznacza to bliskie przejście wymagające szczególnej uwagi astronomów.

W przypadku uderzenia, energia uwolniona przez 2024 YR4 byłaby porównywalna do tej z katastrofy tunguskiej, niszcząc obszar o powierzchni około 2 tysięcy kilometrów kwadratowych. Obecnie trajektoria wskazuje na większe prawdopodobieństwo upadku nad oceanem, ale dokładne miejsce potencjalnego uderzenia pozostaje niepewne.

