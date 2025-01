USA pozostają w NATO, ale sojusznicy muszą wyłożyć gotówkę

Prezydent podtrzyma zobowiązanie USA wobec NATO tak długo, jak państwa Sojuszu będą płacić należną kwotę na obronność - powiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Przypomniała też, że Donald Trump wezwał sojuszników do podniesienia nakładów do 5 proc. PKB.

Pytana o to, czy zobowiązanie nowej administracji na rzecz obrony NATO będzie tak silne jak w przypadku dwóch poprzednich, Leavitt odparła: "tak długo, jak NATO będzie płacić należną część".

"Prezydent Trump wezwał sojuszników z NATO do zwiększenia wydatków na obronę do 5 proc., a w zeszłym tygodniu w telewizji Bloomberg w Davos widzieliście szefa NATO, który powiedział, że prezydent Trump ma rację i jeśli Europa chce zachować bezpieczeństwo, powinna zwiększyć wydatki na obronę" - powiedziała rzeczniczka, dodając, że "nie było większego sojusznika dla europejskich sojuszników niż prezydent Trump w swojej pierwszej kadencji".

Sam Trump odnosząc się do tej kwestii w ubiegłym tygodniu powiedział, że choć wymaga od sojuszników wydatków na poziomie 5 proc., nie uważa, by dotyczyło to samych Stanów Zjednoczonych.

"To my chronimy ich, oni nie chronią nas. Więc nie sądzę, nie jestem pewien, że powinniśmy wydawać cokolwiek, ale z pewnością powinniśmy im pomagać. Ale oni powinni zwiększyć swoje 2 proc. do 5 proc" - mówił wówczas Trump.

Jak dotąd żaden kraj nie spełnia kryterium 5 proc., lecz najbliżej jest Polska, która planuje przeznaczyć na ten cel w tym roku 4,7 proc. PKB. Ubiegłoroczne wydatki obronne USA stanowiły 3,3 proc. PKB.



red./PAP