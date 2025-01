12 miesięcy olsztyńskiej Uranii. Władze podsumowały działalność hali [ZDJĘCIA]

W 2021 roku rozpoczęła się modernizacja hali Urania, jednego z flagowych obiektów na mapie nie tylko Olsztyna, ale i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Prace nad odświeżeniem areny (która została wzniesiona w 1978 roku) zakończyła się w 2023 roku, a jej oficjalne otwarcie nastąpiło 15 grudnia. Całkowity koszt budowy hali wyniósł 255 mln zł - o 30 mln zł więcej, niż zakładano. Wizytówką nowej Uranii był fakt, że organizowane na niej wydarzenia przyciągały tłumy, od samego momentu jej otwarcia. W celu podsumowania działań władz hali oraz Olsztyna w poniedziałek (27 stycznia) została zorganizowana specjalna konferencja prasowa na której pojawił się prezydent stolicy Warmii i Mazur Robert Szewczyk oraz prezes spółki Hala Olsztyn Zbigniew Trzoska

— Rok 2024 był dla hali Urania niezwykle udany. Decyzja o przekazaniu dofinansowania przez miasto oraz samorząd województwa warmińsko-mazurskiego była trafiona. Należy również dodać, że duże wsparcie pojawiło się z Funduszu Unii Europejskiej. Te działania pozwoliły na budowę najważniejszego i najnowocześniejszego obiektu tego typu w całym województwie — przekazał Robert Szewczyk.

Różnorakie koncerty topowych polskich artystów - zarówno te "mainstreamowe" oraz orkiestralne czy Strefa Kibica podczas piłkarskich Mistrzostw Europy w piłce nożnej - to tylko zalążek wydarzeń, które miały miejsce na Uranii w poprzednich 12 miesiącach. Jak sam przyznaje prezydent miasta największym motorem napędowym działalności Uranii są wydarzenia sportowe

— Jak zapowiadałem, do Olsztyna wróciły wydarzenia międzynarodowe, jak np. mecz polskich piłkarzy ręcznych podczas eliminacji do Mistrzostw Europy 2026. To było prawdziwe święto naszego miasta. Jak potrzebne są takie imprezy niech świadczy to, że bilety wyprzedały się w ciągu jednego dnia. Tak jak również wszyscy marzyliśmy, to mecze siatkarskiego AZS-u Olsztyn cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a każdy mecz oglądają trybuny wypełnione po brzegi kibicami. Możemy być z tego dumni i zadowoleni, ponieważ Olsztyn ma halę na którą zasługiwał — powiedział prezydent stolicy Warmii i Mazur.

Te rzeczy dzieją się na arenie głównej, a zaraz obok mieści się mniejsza hala mogąca pomieścić do 500 osób na trybunach. To właśnie tam swoje mecze rozgrywają m.in. piłkarze ręczni Warmii Olsztyn, ale i kluby młodzieżowe, zarówno profesjonalne oraz amatorskie. Dzięki temu mniejsza arena jest niemal cały czas oblegana.

— Jestem dzięki temu przekonany, że za kilka lat nasi najmłodsi adepci sportowi trafią na światowy szczyt i będziemy dumni, że pierwsze kroki stawiali właśnie na Uranii — podsumował Robert Szewczyk.

Statystyczne podsumowanie działalności Uranii przekazał Zbigniew Trzoska, który - jak sam przyznaje, "jest się czym chwalić". Podczas wydarzeń zorganizowanych na hali od stycznia do grudnia 2024 wzięło udział 375 tys. widzów. Do dofinansowania wszystkich tych wydarzeń przyczyniło się dofinansowanie ze strony władz miasta, które przekazało spółce 5,6 mln zł netto.

— Dzięki obfitości wydarzeń, minimalizacji kosztów i optymalizacji przychodów udało się wykorzystać z tej puli tylko 4,79 mln zł netto — powiedział Zbigniew Trzoska. Oznacza to, że 1,45 mln zł wróciło do kasy miasta. Prezes spółki Hala Olsztyn dodał, że mnogość zajęć i wydarzeń wspieranych przez miasto sprawiło, że równowartość świadczeń i treningów wyniosła 2,5 mln zł.

Jakie są natomiast plany spółki na 2025 rok? Oprócz dalszej budowy przychodów i optymalizacji kosztów, to odnalezienie sponsora tytularnego

— Może być to znacząca pozycja w budżecie. Przy korzystnych umowach sponsorskich posiadanie sponsora tytularnego to ok. 10 proc. dofinansowania do budżetu. Rozesłaliśmy już oferty, więc mam nadzieję, że do trzeciego kwartału pojawią się konkrety — zapowiedział Trzoska, który podał przykłady współpracy hali ze sponsorami, jak np. Ergo Arena w Gdańsku, Atlas Arena w Łodzi czy PreZero Arena w Gliwicach. Niektóre z nich trwają nawet ponad 10 lat

— Te umowy pokazują, że sponsor tytularny jest zadowolony ze współpracy z halą — zakończył Zbigniew Trzoska.

Na 2025 rok w olsztyńskiej Uranii odbędą się kolejne wydarzenia, które mają przyciągnąć tłumy, m.in. koncert niemieckiego zespołu Alphaville (25 marca) czy znanego z zespołu Smokie Chrisa Normana (5 czerwca). Nie zabraknie również pokazu stand-up'owego w wykonaniu Rafała Paczesia (26 lutego), występ tańca irlandzkiego "Rhythm of the Dance" (13 lutego) czy targi wędkarskie (15-16 września).

Janusz Siennicki